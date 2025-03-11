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​Судитимуть директорку підприємства, яке постачало неякісний одяг для військових на Дніпропетровщині

Фірма поставила товару на 140 млн грн.

​Судитимуть директорку підприємства, яке постачало неякісний одяг для військових на Дніпропетровщині
затримання директорки фірми

Перед судом постане директорка приватного підприємства, яке поставило одній із військових частин Дніпропетровщини неякісний військовий одяг на 140 млн гривень.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Support LB.ua

Слідство встановило, що договір на постачання одягу командир військової частини уклав з приватним підприємством без проведення тендера та ще й з передоплатою у 30% від загальної вартості контракту.

Після передоплати військові отримали тільки частину якісного одягу, а на суму майже 140 млн гривень фірма передала товар, який не відповідав жодним стандартам якості та наражав бійців на небезпеку. Керівництво частини, попри ризики, підписало необхідні документи і здійснило повну оплату за неякісний одяг.

На початку січня 2025 року до суду скерували обвинувальний акт щодо командира частини. Його обвинувачують у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Командиру загрожує до 8 років тюрми. Крім того, у нього арештували три земельні ділянки, два житлові будинки та три квартири на Дніпропетровщині й Київщині.

Також завершили розслідування щодо керівниці приватного підприємства. Її обвинувачують у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах ч. 5 ст. 190 КК України. Зловмисниця може сісти на 12 років.

  • У січні цього року отримав підозру співзасновник товариства, який поставив неякісний формений одяг військовослужбовцям на 29 млн грн.
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