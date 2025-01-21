Отримав підозру співзасновник товариства, який поставив неякісний формений одяг військовослужбовцям на 29 млн грн.
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.
Слідство встановило, що із січня по жовтень 2023 року підозрюваний у змові директором цього ж товариства поставив військовій частині Нацгвардії України формений одяг неналежної якості.
Під час виробництва використовували неякісну фурнітуру, тому одяг не відповідав технічним вимогам і не міг використовуватись за призначенням. У результаті це призвело до збитків державі на загальну суму майже 29 млн грн.
Спершу підозру отримав у заволодінні майном (ч. 5 ст. 191 КК України) директор, тепер – співзасновник товариства.