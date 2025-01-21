Отримав підозру співзасновник товариства, який поставив неякісний формений одяг військовослужбовцям на 29 млн грн.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

вручення підозри співзасновнику товариства

Слідство встановило, що із січня по жовтень 2023 року підозрюваний у змові директором цього ж товариства поставив військовій частині Нацгвардії України формений одяг неналежної якості.

Під час виробництва використовували неякісну фурнітуру, тому одяг не відповідав технічним вимогам і не міг використовуватись за призначенням. У результаті це призвело до збитків державі на загальну суму майже 29 млн грн.

Спершу підозру отримав у заволодінні майном (ч. 5 ст. 191 КК України) директор, тепер – співзасновник товариства.