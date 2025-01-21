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Викрили київську компанію, яка поставила Нацгвардії 30 000 комплектів бракованої військової форми

Протягом березня-жовтня 2023 року вони відвантажили неякісного одягу на майже 29 млн гривень. 

Викрили київську компанію, яка поставила Нацгвардії 30 000 комплектів бракованої військової форми
Компанія поставила Нацгвардії 30 тисяч комплектів неякісної форми
Фото: Спецпрокуратура у сфері оборони Центрального регіону

У Києві викрили двох засновників приватної компанії, яка поставила бійцям Національної гвардії 30 000 комплектів бракованої військової форми.

Про це повідомили у СБУ та у Спецпрокуратурі у сфері оборони Центрального регіону. 

Всього протягом березня-жовтня 2023 року фігуранти відвантажили 30 тис. одиниць одягу для українських захисників загальною вартістю 28,7 млн грн.

Експертиза показала, що придбана за державні кошти військова форма відшита з використанням фурнітури, що не відповідає технічним умовам.

Зокрема, використані матеріали мають менший клас зносостійкості, тож на такому одязі військовослужбовець не зможе надійно зафіксувати захисну амуніцію та озброєння з боєприпасами. Відповідно це може становити реальну загрозу життю та здоров’ю українських воїнів на передовій.

За матеріалами справи, фігуранти свідомо «зекономили» на якісних матеріалах, щоб купити дешевші комплектуючі і таким чином отримати більший прибуток.

Під час обшуків в оселях фігурантів виявлено комерційну документацію та жорсткий диск із доказами оборудки.

Викрили фірму, яка поставила Нацгвардії браковану форму
Фото: Спецпрокуратура у сфері оборони Центрального регіону
Викрили фірму, яка поставила Нацгвардії браковану форму

Наразі слідчі СБУ повідомили обом засновникам підприємства про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). 

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності.

  • Наприкінці минулого року повідомили про підозру директору підприємства з Кривого Рогу, яке у 2023 році поставило одній з військових частин 20 тисяч спальних мішків низької якості.
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