Судитимуть прокурора, якого упіймали на отриманні $170 000 хабаря

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

До суду направили справу стосовно прокурора відділу Офісу Генерального прокурора, якого улітку упіймали на отриманні 170 000 доларів хабаря.

Про це йдеться у повідомленнях САП і НАБУ.

Як встановило слідство, обвинувачений через посередника одержав від підприємця хабар за закриття кримінального провадження щодо незаконного відчуження посадовими особами майна на користь приватного товариства, а також зняття арешту з майна.

У липні 2024 року його викрили та повідомили про підозру.

На сьогодні обвинувальний акт за ч. 4 ст. 368 КК України направлено до ВАКС для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Як повідомили у Центрі протидії корупції, йдеться про прокурора Олега Гунька.

За даними ЦПК, у справі, яку Гунько мав закрити, йшлося про незаконне відчуження землі посадовцями Бучанської колонії в інтересах приватного забудовника, який зводив на тій землі житловий комплекс "Сенсація" у Гостомелі.

Під час обшуків детективи виявили усі кошти, що передавалися як ймовірний хабар. Зокрема, по 10 тисяч доларів виявили у Гунька та іншого фігуранта, який виконував роль посередника.

Ще 150 тисяч доларів знайшли під час обшуку у кабінеті Гунька в Офісі Генпрокурора. Вони знаходилися у його сейфі. Гунько заявляє, що ці кошти йому нібито підкинули.