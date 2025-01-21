Судитимуть прокурора, якого упіймали на отриманні $170 000 хабаря

До суду направили справу стосовно прокурора відділу Офісу Генерального прокурора, якого улітку упіймали на отриманні 170 000 доларів хабаря.
Про це йдеться у повідомленнях САП і НАБУ.
Як встановило слідство, обвинувачений через посередника одержав від підприємця хабар за закриття кримінального провадження щодо незаконного відчуження посадовими особами майна на користь приватного товариства, а також зняття арешту з майна.
У липні 2024 року його викрили та повідомили про підозру.
На сьогодні обвинувальний акт за ч. 4 ст. 368 КК України направлено до ВАКС для розгляду по суті.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
- Як повідомили у Центрі протидії корупції, йдеться про прокурора Олега Гунька.
- За даними ЦПК, у справі, яку Гунько мав закрити, йшлося про незаконне відчуження землі посадовцями Бучанської колонії в інтересах приватного забудовника, який зводив на тій землі житловий комплекс "Сенсація" у Гостомелі.
- Під час обшуків детективи виявили усі кошти, що передавалися як ймовірний хабар. Зокрема, по 10 тисяч доларів виявили у Гунька та іншого фігуранта, який виконував роль посередника.
- Ще 150 тисяч доларів знайшли під час обшуку у кабінеті Гунька в Офісі Генпрокурора. Вони знаходилися у його сейфі. Гунько заявляє, що ці кошти йому нібито підкинули.
- Через два дні після викриття на хабарі Гунька помістили під варту із правом внесення застави.