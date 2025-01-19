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В Україні правоохоронці перекрили канал збуту вогнепальної зброї

У ході масштабної спецоперації правохоронці перекрили канали збуту зброї у трьох областях України.

В Україні правоохоронці перекрили канал збуту вогнепальної зброї
Фото: Офіс Генпрокурора

Правоохоронці у ході масштабної спецоперації перекрили канал збуту вогнепальної зброї на території Київської, Сумської та Чернігівської областей.

Фото: Офіс Генпрокурора

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру організатору злочинної схеми за фактом незаконного зберігання та збуту вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 263 КК України)", — ідеться у повідомленні відомтва.

Фото: Офіс Генпрокурора
 

За даними слідства, мешканець Київщини разом зі спільниками незаконно продавали зброю та вибухівку криміналітету на території Київської, Сумської та Чернігівської областей.

Фото: Офіс Генпрокурора

До злочинної схеми організатор залучив трьох знайомих, особи яких наразі встановлюються. Вони на замовлення здійснювали пошук і доставку зброї, а також підшуковували шляхи збуту цієї зброї на території України. 

Правоохоронці запобігли збуту чотирьох арсеналів — пістолетів Макарова, автоматів Калашникова, підствольних гранатометів та пострілів до них, гранат.

Фото: Офіс Генпрокурора

Під час проведення обшуків за місцем проживання підозрюваного, у гаражах і автомобілях виявлено та вилучено артилерійський снаряд, гранати різного типу, пістолети, рушниці, гвинтівка, револьвер, набої та станок для виготовлення патронів.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, встановлюються інші особи, причетні до скоєння злочину.

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