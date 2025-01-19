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Сили оборони: на околицях Великої Новосілки тривають виснажливі бої

Ворог продовжує штурмові дії із застосуванням бронетехніки.

Сили оборони: на околицях Великої Новосілки тривають виснажливі бої
Війна з Росією
Фото: Генштаб

Російська армія намагається вести наступ на позиції Сил оборони на Новопавлівському напрямку, з метою блокування населеного пункту Велика Новосілка. 

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

У результаті вогневого впливу біля Великої Новосілки знищені два ворожі танки та п’ять бронемашин противника. Попри численні втрати особового складу, ворог продовжує штурмові дії на околицях населеного пункту.

"Воїни Сил оборони ведуть виснажливі оборонні бої", — зазначили в ОСУВ "Хортиця".

Минулої доби ворог також проводив наступальні дії на Харківському напрямку у Вовчанську, а також в районах Петропавлівки, Піщаного, Зеленого Гаю та Лозової на Куп’янському напрямку. Атаки ворога відбито, підкреслили в пресслужбі.

На Лиманському напрямку штурмові групи противника атакували українські позиції в районах населених пунктів Копанки, Новолюбівка та Ямполівка. Противник успіху не мав, погіршення тактичного положення не допущено.

На Краматорському та Торецькому напрямках противник атакував позиції Сил оборони в Часовому Яру, Торецьку та в районах Кримського і Щербинівки. В напрямку Ступочок ворог здійснив спробу застосування бронетехніки для вогневої підтримки. В результаті вогневого ураження один танк та одна ББМ ворога були пошкоджені.

На Покровському напрямку Сили оборони протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвинути наступ. Ворог проводив наступальні дії в районах Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Шевченко, Успенівка, Слов’янка, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне. 

"Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", — ідеться в повідомленні.

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