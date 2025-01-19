ДБР оголосило про підозру синові нардепа, який заволодів коштами громади на Львівщині
ДБР оголосило про підозру синові нардепа, який заволодів коштами громади на Львівщині
«Донатив» на армію РФ: СБУ затримала у Києві директора Департаменту одного із найбільших банків України
«Донатив» на армію РФ: СБУ затримала у Києві директора Департаменту одного із найбільших банків України
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
Біжи і стріляй. Сили оборони отримали новітню німецьку САУ
Біжи і стріляй. Сили оборони отримали новітню німецьку САУ
Уперше за 40 років місце інавгурації президента США змінять
Уперше за 40 років місце інавгурації президента США змінять
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Внаслідок ворожої атаки у Києві троє загиблих, ще троє — постраждали (оновлено)
Внаслідок ворожої атаки у Києві троє загиблих, ще троє — постраждали (оновлено)
Про спробу злиття коледжів та профтехучилищ
Про спробу злиття коледжів та профтехучилищ
Хто збирався будувати в столичному ботсаду, наскільки це можливо і до чого тут Київрада
Хто збирався будувати в столичному ботсаду, наскільки це можливо і до чого тут Київрада
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдарили "Іскандером" по Харківському району, постраждала жінка

Упродовж доби окупанти атакували п'ять громад Харківської області з різних видів озброєння.

Росіяни вдарили "Іскандером" по Харківському району, постраждала жінка
Наслідки обстрілу Харківщини
Фото: Харківська ОВА

За добу під обстрілами армії РФ опинилися п'ять громад Харківщини. По Височинській ТГ ворог вдарив балістикою.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"19 січня 03:04 Чугуївський р-н, Старосалтівська ТГ, с. Хотімля. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, пошкоджені будинки", — ідеться у повідомленні.

18 січня ввечері внаслідок ворожого удару Іскандер-М у селі Високий Височанської громади, горіло перекриття даху триповерхової будівлі. Пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди, легкові автомобілі. Постраждала жінка 86 років (гостра реакція на стрес). В Ізюмському районі внаслідок обстрілу пошкоджено нежитлову інфраструктуру. 

На Куп'янщині внаслідок обстрілу БПЛА "Молнія" пошкоджено 1 приватний будинок.

У с. Борщівка влучання уламків ракети в землю внаслідок збиття. Без постраждалих. 

У Богодухівському районі внаслідок обстрілу пошкоджено 1 приватний будинок, автомобіль та мотоцикл.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies