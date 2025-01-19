Росіяни вдарили "Іскандером" по Харківському району, постраждала жінка

За добу під обстрілами армії РФ опинилися п'ять громад Харківщини. По Височинській ТГ ворог вдарив балістикою.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"19 січня 03:04 Чугуївський р-н, Старосалтівська ТГ, с. Хотімля. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, пошкоджені будинки", — ідеться у повідомленні.

18 січня ввечері внаслідок ворожого удару Іскандер-М у селі Високий Височанської громади, горіло перекриття даху триповерхової будівлі. Пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди, легкові автомобілі. Постраждала жінка 86 років (гостра реакція на стрес). В Ізюмському районі внаслідок обстрілу пошкоджено нежитлову інфраструктуру.

На Куп'янщині внаслідок обстрілу БПЛА "Молнія" пошкоджено 1 приватний будинок.

У с. Борщівка влучання уламків ракети в землю внаслідок збиття. Без постраждалих.

У Богодухівському районі внаслідок обстрілу пошкоджено 1 приватний будинок, автомобіль та мотоцикл.