Хто збирався будувати в столичному ботсаду, наскільки це можливо і до чого тут Київрада
Хто збирався будувати в столичному ботсаду, наскільки це можливо і до чого тут Київрада
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
ДБР оголосило про підозру синові нардепа, який заволодів коштами громади на Львівщині
ДБР оголосило про підозру синові нардепа, який заволодів коштами громади на Львівщині
Біжи і стріляй. Сили оборони отримали новітню німецьку САУ
Біжи і стріляй. Сили оборони отримали новітню німецьку САУ
Про спробу злиття коледжів та профтехучилищ
Про спробу злиття коледжів та профтехучилищ
Уперше за 40 років місце інавгурації президента США змінять
Уперше за 40 років місце інавгурації президента США змінять
Внаслідок ворожої атаки у Києві троє загиблих, ще троє — постраждали (оновлено)
Внаслідок ворожої атаки у Києві троє загиблих, ще троє — постраждали (оновлено)
«Донатив» на армію РФ: СБУ затримала у Києві директора Департаменту одного із найбільших банків України
«Донатив» на армію РФ: СБУ затримала у Києві директора Департаменту одного із найбільших банків України
ГоловнаСуспільствоВійна

У Запоріжжі з-під завалів дістали тіло загиблого (оновлено)

Ще одна людина продовжує перебувати під завалами.

У Запоріжжі з-під завалів дістали тіло загиблого (оновлено)
Запоріжжя після російської атаки 18 січня 2025 року

У Запоріжжі, де тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару, рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблого.

Про це повідомила ДСНС України.

Оновлено. Станом на 23:30 кількість постраждалих від ранішнього ворожого удару зросла - 12 людей звернулось за допомогою до лікарів. На жаль, одна людина загинула і ще одна, чоловік 27-ми років, досі вважається зниклим безвісти.

Оновлено. Станом на 19:49 відомо про 11 поранених і 1 загиблого, повідомив Іван Федоров. "Одинадцять поранених і один загиблий - збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. У лікарнях наразі троє людей - дві жінки й чоловік. Тіло 63-річного чоловіка рятувальники дістали з-під завалів. Ще один 27-річний чоловік вважається зниклим безвісти".

Станом на 18:00 внаслідок російського удару по об'єктах критичної інфраструктури обласного центру постраждали 10 осіб.

«Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. Відомо, що під завалами перебуває ще одна людина», - повідомили рятувальники.

Запоріжжя після російської атаки 18 січня 2025 року
Запоріжжя після російської атаки 18 січня 2025 року

Запоріжжя після російської атаки 18 січня 2025 року
Запоріжжя після російської атаки 18 січня 2025 року

Запоріжжя після російської атаки 18 січня 2025 року
Запоріжжя після російської атаки 18 січня 2025 року

  • Раніше в.о. міського голови Запоріжжя Регіна Харченко повідомила про те, що двоє людей залишаються зниклими безвісти.
  • 18 січня російська армія атакувала середмістя Запоріжжя. Внаслідок обстрілу були пошкоджені житлові будинки та адмінбудівля.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies