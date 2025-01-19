Ще одна людина продовжує перебувати під завалами.

Запоріжжя після російської атаки 18 січня 2025 року

У Запоріжжі, де тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару, рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблого.

Про це повідомила ДСНС України.

Оновлено. Станом на 23:30 кількість постраждалих від ранішнього ворожого удару зросла - 12 людей звернулось за допомогою до лікарів. На жаль, одна людина загинула і ще одна, чоловік 27-ми років, досі вважається зниклим безвісти.

Оновлено. Станом на 19:49 відомо про 11 поранених і 1 загиблого, повідомив Іван Федоров. "Одинадцять поранених і один загиблий - збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. У лікарнях наразі троє людей - дві жінки й чоловік. Тіло 63-річного чоловіка рятувальники дістали з-під завалів. Ще один 27-річний чоловік вважається зниклим безвісти".

Станом на 18:00 внаслідок російського удару по об'єктах критичної інфраструктури обласного центру постраждали 10 осіб.

«Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. Відомо, що під завалами перебуває ще одна людина», - повідомили рятувальники.

Запоріжжя після російської атаки 18 січня 2025 року

Запоріжжя після російської атаки 18 січня 2025 року

Запоріжжя після російської атаки 18 січня 2025 року