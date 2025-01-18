У Запоріжжі двоє людей зникли безвісти після російської атаки

Після атаки Росії на Запоріжжя 18 січня двоє людей залишаються зниклими безвісти.
Про це повідомила в.о. міської голови Запоріжжя Регіна Харченко.
«Після сьогоднішньої атаки двоє людей вважаються зниклими безвісти. Їх досі шукають - оперативно-рятувальна операція триває», - зазначила посадовиця.
Зранку в місті вдалося вдалось відновити рух транспорту ділянкою, яка підпала під ворожий удар.
Перед цим було відомо про трьох зниклих безвісти, але згодом одна людина таки вийшла на зв’язок.
- 18 січня російська армія атакувала середмістя Запоріжжя. Внаслідок обстрілу були пошкоджені житлові будинки та адмінбудівля. Постраждали 10 людей.