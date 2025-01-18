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У Запоріжжі двоє людей зникли безвісти після російської атаки

Триває пошуково-рятувальна операція.

У Запоріжжі двоє людей зникли безвісти після російської атаки
наслідки російської атаки на Запоріжжя 18 січня 2025 року

Після атаки Росії на Запоріжжя 18 січня двоє людей залишаються зниклими безвісти.

Про це повідомила в.о. міської голови Запоріжжя Регіна Харченко.

«Після сьогоднішньої атаки двоє людей вважаються зниклими безвісти. Їх досі шукають - оперативно-рятувальна операція триває», - зазначила посадовиця.

Зранку в місті вдалося вдалось відновити рух транспорту ділянкою, яка підпала під ворожий удар.

Перед цим було відомо про трьох зниклих безвісти, але згодом одна людина таки вийшла на зв’язок.

  • 18 січня російська армія атакувала середмістя Запоріжжя. Внаслідок обстрілу були пошкоджені житлові будинки та адмінбудівля. Постраждали 10 людей.
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