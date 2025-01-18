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Українські прикордонники відбили штурм росіян на Вовчанському напрямку і взяли в полон окупантів

Шестеро російських окупантів здалися у полон бійцям ДПСУ.

Українські прикордонники відбили штурм росіян на Вовчанському напрямку і взяли в полон окупантів
Фото: скріншот

Бійці бригади ДПСУ "Форпост" відбили штурм на Вовчанському напрямку та взяли у полон шістьох російських окупантів. 

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ. 

"Прикордонники бригади "Форпост" відбили штурм на Вовчанському напрямку, знищили ворожу техніку та взяли в полон шістьох окупантів", — ідеться у повідомленні прикордонників.

У ДПСУ додають, що окупанти не полишають спроб прорватися на Вовчанському напрямку. Українські військові зупинили ворожий наступ ударами безпілотників і артилерії. Піхота завершила бій взяттям в полон загарбників, які "подякували за збережені життя", — додають у ДПСУ.

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