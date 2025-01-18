Сили оборони уразили нафтобазу у Калузькій області РФ, яка є логістичним центром ЗС РФ

Нафтобаза входить в АТ "Калуганефтепродукт" та є логістичним центром, що забезпечує підрозділи росармії.

У ніч на 18 січня Сили спеціальних операцій ЗСУ уразили нафтобазу російських окупантів в Калузькій області. Унаслідок влучання там виникла пожежа.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

"У ніч на 18 січня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по базі "роснєфті", що у населеному пункті Людиново Калузької області рф", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що нафтобаза входить в АТ "Калуганефтепродукт" та є логістичним центром, що забезпечує підрозділи російської армії, які беруть безпосередню участь у війні проти України.

Внаслідок атаки на території бази виникла пожежа. Детальніша інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється.

У Генштабі додають, що ураження подібних об'єктів створює серйозні логістичні проблеми для армії російського агресора.