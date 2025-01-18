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Внаслідок падіння уламків "Шахедів" на Київщині пошкоджено приватні будинки та авто

Постраждалих немає.

Внаслідок падіння уламків "Шахедів" на Київщині пошкоджено приватні будинки та авто
Фото: ДПСУ

Внаслідок падіння уламків збитих ворожих безпілотників у Київській області пошкоджені три приватні будинки, дві господарчі будівлі і чотири автомобілі.

Про це повідомляє т.в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник.

"Чергова неспокійна ніч для Київської області. Ворог атакував за допомогою БПЛА. Тривога тривала майже 8 годин. У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі", — ідеться у повідомленні.

Постраждалих серед населення немає. Влучання в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано.

У двох районах Київщини уламки збитих ворожих цілей пошкодили три приватні будинки, дві господарчі будівлі та чотири автомобілі. У будівлях посічені фасади та покрівлі, вибиті вікна.

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки.

  • Внаслідок ранкового обстрілу Києва відомо про чотирьох загиблих та трьох постраждалих. Також є пошкодження у Шевченківському та Голосіївському районах.
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