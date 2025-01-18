Через російські обстріли на Херсонщині загинула 1 людина, ще 5 — постраждали

Під ударами РФ опинилися критична та соціальна інфраструктури.

Упродовж доби російська армія атакувала понад 30 населених пунктів Херсонщини. Унаслідок ворожих атак постраждали та загинули шестеро людей.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Шляхове, Степне, Дудчани, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Червоний Маяк, Монастирське, Придніпровське, Микільське, Садове, Зміївка, Бургунка, Веселе, Велетенське, Новотягинка, Миколаївка, Михайлівка, Токарівка, Тягинка, Козацьке, Качкарівка, Кізомис, Гончарне, Ольгівка, Львове, Іванівка, Розлив та місто Херсон.

"Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 23 приватних будинки. Також окупанти понівечили газопроводи та гаражі", — ідеться у повідомленні.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 — дістали поранення.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією Херсонщини знищили 1 "Shahed-131/136".