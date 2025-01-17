Головне за п’ятницю, 17 січня: удар по Кривому Рогу, 155 боєзіткнень

Російська армія вдарила по Кривому Рогу. Убиті чотири людини, поранені 14.

Пошкоджені навчальний заклад і оселі, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Серед загиблих, за даними ОВА, троє жінок і один чоловік.

Серед потерпілих троє в важкому і один у середньому.

У ДСНС уточнили, що частково зруйнована будівля навчального закладу, а також влучання були по відкритій території. Пошкоджені два багатоквартирні будинки і господарча споруда.

За словами мера міста, загиблі є мешканцями одного з пошкоджених будинків. У момент удару вони були на подвір'ї.

Аварійно-рятувальні роботи завершено.

20 січня в місті оголосили днем жалоби.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 17 січня відбулося 155 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку відбулось 64 боєзіткнення, ще 26 - на Краматорському.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 17 січня – в новині.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із представниками МЗС країн Південно-Східної Європи, де дипломати обговорили посилення санкцій проти РФ та конфіскацію заморожених російських активів.

"Посилення санкцій проти Росії, конфіскацію заморожених активів, інтеграцію України в ЄС і НАТО та інші теми обговорили під час зустрічі з керівниками та представниками зовнішньополітичних відомств країн Південно-Східної Європи", — зазначив Шмигаль у соцмережах.

Під час зустрічі з дипломатами очільник українського уряду наголосив на важливості ухвалення Спільного комюніке, в якому країни-учасниці засуджують повномасштабну агресію Росії, підтримують санкційний режим ЄС проти РФ, беруть участь в імплементації положень Формули миру та активно підтримують Україну в міжнародних організаціях.

"Під час нашого діалогу озвучив пріоритетні напрями роботи уряду. Оборона, відновлення (зокрема розмінування та захист енергетики), інтеграція до ЄС і НАТО", — додав Шмигаль.

Адміністрація президента США Джозефа Байдена розсекретила інформацію про те, як вона надавала підтримку галузі з виробництва в Україні військових безпілотників, передає The New York Times.

У четвер, 16 січня, офіційні особи США заявили, що вони зробили великі інвестиції, які допомогли Україні розпочати та розширити виробництво БпЛА. Інформацію про більшість допомоги українським військовим, як-от мільярди доларів допомоги у вигляді ракет, систем ППО, танків, артилерії та навчання, була відома громадськості. Але інша підтримка переважно залишилася в тіні.

Йшлося про допомогу Києву у розробці нового покоління безпілотників та революційну зміну методів ведення воєн. Зокрема, на додаток до технічної підтримки США витратили значні кошти, включаючи 1,5 мільярда доларів, відправлених у вересні минулого року, на стимулювання виробництва безпілотників в Україні.

Радник Байдена із питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що ця підтримка справила «реальний стратегічний вплив» на перебіг війни.

Більше інформації – в новині.

Слідчі виявили пташині пір'я та кров в обох двигунах літака Jeju Air, який розбився в Південній Кореї у грудні, убивши 179 людей. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, яке знайоме з результатами розслідування інциденту.

Літак Boeing 737-800, який вилетів зі столиці Таїланду Бангкока до округу Муан на південному заході Південної Кореї, приземлився без шасі та вилетів за межі злітно-посадкової смуги аеропорту, загорівшись після зіткнення з насипом.

За інформацією влади, приблизно за чотири хвилини до аварії один із пілотів повідомив про зіткнення з птахом і оголосив надзвичайну ситуацію, перш ніж розпочати відхід і спробувати приземлитися на протилежному смуги. За дві хвилини до того, як пілот оголосив екстрений виклик “Mayday”, диспетчерська служба закликала бути обережними через “активність птахів” у цьому районі.

Докладніше – в новині.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!