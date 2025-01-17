Адміністрація Байдена розсекретила інформацію про свою підтримку виробництва БпЛА в Україні

Штати, зокрема, відправили своїх фахівців із розівдки для допомоги у розробці "дронової програми".

Адміністрація президента США Джозефа Байдена розсекретила інформацію про те, як вона надавала підтримку галузі з виробництва в Україні військових безпілотників, передає The New York Times.

У четвер, 16 січня, офіційні особи США заявили, що вони зробили великі інвестиції, які допомогли Україні розпочати та розширити виробництво БпЛА. Інформацію про більшість допомоги українським військовим, як-от мільярди доларів допомоги у вигляді ракет, систем ППО, танків, артилерії та навчання, була відома громадськості. Але інша підтримка переважно залишилася в тіні.

Йшлося про допомогу Києву у розробці нового покоління безпілотників та революційну зміну методів ведення воєн. Зокрема, на додаток до технічної підтримки США витратили значні кошти, включаючи 1,5 мільярда доларів, відправлених у вересні минулого року, на стимулювання виробництва безпілотників в Україні.

Радник Байдена із питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що ця підтримка справила «реальний стратегічний вплив» на перебіг війни.

«Ми побачили, як безпілотні літальні апарати стали відігравати все більш важливу роль у бойових діях в Україні і відіграватимуть центральну роль у всіх майбутніх боях», — сказав Салліван.

Зусилля США включали гроші на підтримку виробників дронів та закупівлю деталей. Штати також відправили співробітників своєї розвідки в Україну, щоб допомогти у розробці її програми.

В інтерв'ю цього тижня директор ЦРУ Вільям Бернс побічно згадав про підтримку його відомством програми безпілотників в Україні.

Салліван же повідомив, що зусилля США прискорилися під час підготовки до другого контрнаступу України. Цей ривок у 2023 році виявився менш успішним - Україна не отримала стільки території, скільки хотіла, через використання Росією безпілотників.

За словами американських чиновників, контрнаступ-2023 став важким уроком. Російські безпілотники атакували танки і бронетехніку, надані США та Європою, коли вони намагалися подолати мінні поля.

Після контрнаступу американські чиновники заявили, що вони швидко збільшили підтримку українських виробників дронів, спираючись на зусилля Києва щодо розвитку власної промисловості. Окрім фінансової допомоги, адміністрація Байдена працювала над налагодженням зв'язків між американськими технологічними компаніями та українськими виробниками дронів.

Восени 2024 року Пентагон виділив $800 млн на виробництво БпЛА в Україні, які були використані для закупівлі компонентів та фінансування виробників. Коли Володимир Зеленський відвідав Білий дім у вересні, Байден заявив, що ще $1,5 млрд спрямують в українську індустрію дронів.

Американці вважають, що їхні інвестиції зробили українські безпілотники більш ефективними та смертоносними. Вони зазначили, що морські дрони знищили чверть російського Чорноморського флоту і що безпілотники, розгорнуті на передовій, допомогли сповільнити рух Росії на сході України.

Салліван заявив, що прагнення створити в Україні індустрію безпілотників дало «безцінні уроки», які адміністрація Байдена почала інтегрувати до оборонної промисловості США.