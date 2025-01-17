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Суд виніс вироки колишньому очільнику уряду Пакистану і його дружині у корупційній справі

Прокурори стверджують, що пара отримала землю від одного з найбагатших людей Пакистану в обмін на послугу під час прем’єрства Імрана Хана.

Суд виніс вироки колишньому очільнику уряду Пакистану і його дружині у корупційній справі
Колишнього прем'єр-міністра Пакистану Імрана Хана засудили до 14 років в'язниці за корупційну справу
Фото: EPA/UPG

Суд у Пакистані засудив колишнього прем'єр-міністра Імрана Хана до 14 років, а його дружину Бушру Бібі ‒ до семи років ув'язнення у справі про корупцію через земельну ділянку, повідомляють Euronews.

Хан, який перебуває у в'язниці з 2023 року, рішуче заперечував свою вину, заявляючи, що він і його партнерка стали мішенями з політичних мотивів.

Прокурори стверджують, що пара отримала землю від одного з найбагатших людей Пакистану в обмін на послугу під час прем’єрства Хана, яке почалося в 2018 році і закінчилося в 2022 році, коли він втратив вотум недовіри в парламенті.

Майновий магнат Малік Ріаз Хусейн передав землю вартістю мільйони доларів неурядовій організації “Al-Qadir Trust”, заснованій Ханом і його дружиною в 2018 році. Влада Пакистану стверджує, що подружжя особисто отримало вигоду від угоди. Однак вони наполягають, що єдиним бенефіціаром був їхній траст, що керує університетом поблизу Ісламабаду, зосередженим на духовності та ісламських вченнях.

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Прокурори кажуть, що в обмін на подаровану землю уряд Хана дозволив Хусейну сплатити штрафи, які він заборгував пакистанському суду, з суми у 225,1 мільйона євро, яку країні повернула Велика Британія. Цю суму британська влада вилучила у Хусейна у 2019 році в рамках угоди після розслідування ймовірного відмивання грошей. Пізніше гроші повернули до Пакистану для зберігання в державній скарбниці.

У відповідь на вирокпартія Хана "Pakistan Tehreek-e-Insaf" (PTI) заявила, що оскаржить рішення суду.

  • Хан, якого у квітні 2022 року усунули від влади через вотум недовіри, з 2023 року відбуває трирічний термін ув'язнення. Хоча проти нього відкрито близько 150 кримінальних справ, включно з звинуваченнями в корупції та підбурюванні до насильства, він залишається популярною фігурою в пакистанській політиці, а його прихильники кажуть, що звинувачення є політично мотивованими.
  • Хана звільнили під заставу в грудні минулого року, але він залишився за ґратами через низку інших юридичних проблем, з якими він зіткнувся після свого усунення у 2022 році.
  • Торік у листопаді під час протестів з вимогами звільнити Хана з-під варти сталися сутички, у яких загинуло 5 осіб. Тоді армії дали наказ “стріляти на місці”.
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