Бенгальський геноцид

В Україні події 1971 року у тому, що тоді називали Східним Пакистаном, маловідомі. Про них може пам ’ ятати хіба старше радянське покоління, бо Радянський Союз тоді підтримав бенгальців у їх боротьбі за незалежність від того, що тоді називали Західним Пакистаном, який своєю чергою мав підтримку західного блоку країн та Китаю. Зараз українцям варто знати про цю боротьбу з інших причин, ніж як їх представляла радянська пропаганда. Бо можна побачити багато разючих паралелей між сучасною історією бенгальського та українського народів. Обидва пройшли важкий і кривавий шлях до своєї незалежності, і етапи цього шляху багато у чому збігаються.

Паралелі між історичними шляхами України і Бангладешу — єдиної держави бенгальців, яких у світі близько 285 мільйонів, я мав нагоду провести в університеті Дакки. Це не найбільший, але найвпливовіший університет країни — щось на кшталт нашої Києво-Могилянської Академії. Більшість сучасних визвольних змагань бенгальців пов ʼ язана саме з цим вишем, де мене запросили виступити з лекцією про Україну та її визвольні змагання.

Фото: Кирило Говорун Памʼятник студентським визвольним змаганням на кампусі університета Дакки

У Бангладеші, як і в Україні, сильне і активне громадянське суспільство, що має корені у студентських рухах. Як і у нас, в цій південноазійській країні було декілька «майданів». Останній успішно завершився влітку 2024 року, коли була змушена піти у відставку та втекти до Індії прем ʼ єр-міністерка країни Шейх Гасіна. Але перед тим вона пробувала задушити бенгальський майдан, який отримав свою власну небесну сотню жертв.

Одним з перших бенгальських «майданів» був мовний. Він зібрався після того, як у 1947 році Індія і Пакистан отримали незалежність від Британської імперії. До новоутвореного Пакистану тоді увійшли майже всі території Індостану, які були переважно ісламські. Тоді в нього увійшли західна і східна частина.

Фото: Кирило Говорун Західний і Східний Пакістан після унезалежненя від Британії

Західна намагалася домінувати у тому числі через мову — урду. Цю мову було проголошено єдиною офіційною і на заході, і на сході, але на сході нею не розмовляли і відмовлялися розмовляти. Бенгальці мали свою мову і ідентичність, яка з неї виростала. Одним з найбільш відомих авторів, який плекав бенгальську мову і ідентичність, був перший азійський Нобелівський лауреат Рабіндранат Тагор (1861-1941).

Фото: Кирило Говорун Рабіндранат Тагор

На прикладі Тагора я пояснював студентам в університеті Дакки, хто є Тарас Шевченко для українців. До речі, Тагор народився у той самий рік, коли Шевченко помер.

І от власне студенти університету Дакки у 1952 році почали виходити на демонстрації на захист бенгальської мови. Дехто мусив заплатити за свою позицію життям. Їх і зараз шанують як «мучеників» за мову.

Фото: Кирило Говорун Студентський майдан за бенгальську мову

Ще більше «мучеників» принесло продовження визвольних змагань бенгальців напочатку 1970-х років. Спочатку це була місцева інтелігенція. Пакистанці вирішили, що для придушення визвольних змагань необхідно і достатньо буде знищити найбільш активних її представників. Були складені списки, подібні до тих, що росіяни складали перед вторгненням в Україну.

Фото: Кирило Говорун Розстрільні списки бенгальської інтелігенції

Багато кого з цих списків вдалося заарештувати і вбити. Серед них університетські професори та студенти — переважно з університету Дакки, журналісти, поети. Одна з них — Селіна Парвін (1931-1971), видатна поетеса та журналістка. Її історія нагадала мені Вікторію Рощину.

Фото: Кирило Говорун Речі, що належали Селіні Парвін з музею тортур та геноциду у Кульні

Фото: Кирило Говорун Обкладинка журналу 'Шілаліпі', який видавала Селіна Парвін

Проте атака на інтелігенцію не принесла бажаних результатів — протести не припинилися, а лише посилилися. Тепер до них активніше долучилися пересічні громадяни. Рух за незалежність став по-справжньому масовим. На масове перетворилося і придушення цього руху. Ініціатор придушення, президент Пакистану Ях ʼ я Хан (1917-1980) вірив, що достатньо «вбити три мільйони,… і решта буде їсти з наших рук».

Фото: Кирило Говорун Яхʼя Хан у художній інтерпретації бенгальців

Я пояснював своїй бангладеській аудиторії, що ту саму віру має й Путін. Тому їхні методи подібні: залякування цивільного населення та перетворення умов його життя на неможливі. А також зґвалтування, вбивства, масові поховання.

Фото: Кирило Говорун Колодязь, куди скидали тіла закатованих

За дев ’ ять місяців проведення спеціальної військової операції, яку пакистанці назвали «Прожектор», біля трьох мільйонів було замордовано та від 250 до 400 тисяч жінок та дівчат зґвалтовано. Біля 10 мільйонів бенгальців змушені були тікати з країни, що відповідає і кількості українських біженців на початку повномасштабного вторгнення.

Фото: Кирило Говорун Порівняльна таблиця геноцидів на місці масового поховання Джаладхана у Даккі

Все це у Бангладеші та за його межами було названо геноцидом. Я відвідав два центри його вивчення — в університеті Дакки та в місті Кульна на південному заході країни. Розглядуючи виставлені там матеріали, я мав постійні флешбеки до картин, що бачив у прифронтових зонах України.

Фото: Кирило Говорун У Музеї тортур та геноциду у Кульні

Фото: Кирило Говорун Картини масового знищення мирного населення

Фото: Кирило Говорун Художня інсталяція у Музеї тортур та геноциду у Кульні

Одна така картина мене зачепила особливо — поруйнована церква, де пакистанці знущалися над бенгальцями.

Фото: Кирило Говорун Церква яку використовували як концтабір

Взагалі релігія відіграла важливу роль у Бангладеському геноциді — як і в російській агресії проти України. Як і пакистанці, більшість бангладесців — мусульмани-суніти. Але останні для перших недостатньо ортодоксальні і занадто помірковані та відкриті. Зокрема, на переконання пакистанців, бенгальці-мусульмани занадто загравали з немусульманською Індією, через що їх іслам ставав наче забрудненим. Приблизно так собі уявляють в Росії і українців: так, більшість з них православні, але їх православ ʼ я зіпсоване компромісами із Заходом та його релігійними традиціями, зокрема католицтвом. Тому навіть православних українців можна вбивати, адже їх православ ʼ я нечисте.

Таким чином, в очах західно-пакистанських релігійних радикалів бенгальці ставали своєрідними зрадниками єдиної ісламської «цивілізації» Індостана, яка могла мати лише одну державу — із столицею в Ісламабаді. Для них найвищою цінністю був двоєдиний ісламський Пакистан. Тому кожен, навіть якщо це мусульманин, хто виступав проти нього, ставав відступником, що заслуговував на смерть. Тому, подібно до очільників Російської православної церкви, які благословляють на «священну війну» проти українців, пакистанські релігійні лідери видавали фетви, які виправдовували та заохочували до геноциду бенгальців, незважаючи на те, що ті були єдиновірними мусульманами. Приблизно так само ставляться росіяни до тих православних українців, які виступають проти «триєдиної Русі».

Фото: Кирило Говорун Пара бенгальців-мусульман розглядає експозицію у Національному музеї Бангладеша