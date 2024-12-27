Головне за ніч та ранок п’ятниці, 27 грудня: понад 170 ворожих штурмів, операція ГУР на Запоріжжі, нарада у Головкома

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення.

За підтримки авіації на Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів. Намагався просунутись уперед неподалік населених пунктів Копанки, Чернещина, Новосергіївка, Платонівка, Зелений Гай, Дружелюбівка, Макіївка, Терни, Зарічне та Торське.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові та наступальні дії агресора у бік Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Даченського, Нового Труда, Піщаного, Покровська, Новооленівки, Вовкового, Шевченка та Новотроїцького.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1650 російських окупантів, 14 танків, 18 бронемашин. Загалом Росія вже втратила в Україні 782 510 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 27 грудня Росія завдала удару по Україні двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької та Курської області, а також запустила 24 ударних БПЛА типу "Shahed" і безпілотники інших типів із напрямків Орел, Брянськ і Міллерово.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 13 "шахедів" та безпілотників-імітаторів інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Через активну протидію Сил оборони 11 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Трьох офіцерів керівного складу російських окупаційних військ ліквідовано внаслідок успішної операції Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Сил безпілотних систем ЗСУ та оперативного угруповання військ “Таврія”.

Як зазначає ГУР, співробітники відомства здобули інформацію щодо запланованої зустрічі за участю офіцерів командування 4-ї гвардійської військової бази окупаційних сил РФ, які беруть участь у злочинній війні проти України у Запорізькій області. Після перевірки та підтвердження даних воєнні розвідники розробили план операції, до якої силами й засобами долучились ОУВ “Таврія”, СБС і тактична група “Тайфун” СБУ.

Одразу після початку польової наради окупантів по скупченню російських офіцерів та їхніх транспортних засобів завдали високоточного удару з HIMARS, а після прибуття групи евакуації загарбників атакували ударні дрони українських Сил безпеки та оборони.

Подробиці – в новині.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів підсумкову річну нараду з питань підготовки військовослужбовців.

"Зараз працюємо над створенням умов, щоб підготовка до участі в бойових діях загалом тривала 2 місяці. Адже якісна підготовка - це, насамперед, збережене життя і здоров‘я наших воїнів", - наголосив Сирський у Telegram.

"Відповідно до прийнятих мною рішень вже маємо перші випуски військовослужбовців, які проходили базову загальну військову підготовку (БЗВП) 1,5 місяця - замість колишнього 30-денного навчання. Подальший курс новачка у військовій частині передбачений 5-14 діб", - додав він.

Сирський зазначив, що в нинішніх умовах інтенсивних бойових дій ця вимога не завжди дотримується.

Докладніше – в новині.

Національна служба розвідки Республіки Корея підтвердила, що українські війська взяли в полон пораненого північнокорейського солдата.

Як пише The Guardian, зображення бранця активно поширюється у соцмережах, але офіційно українська влада не повідомляла про випадок взяття у полон військового армії КНДР. Натомість у Сеулі стверджують, що це перший полонений з диктаторської частини півострова, якого вдалося затримати українським Силам оборони. Найімовірніше, це сталося у Курській області Росії.

Загалом розвідки говорять про застосування Кремлем 11 тисяч солдатів з КНДР. За українськими даними, більш ніж 3 тисячі з них вже втрачені вбитими та пораненими.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив парламент у відповідь на запит канцлера ФРН Олафа Шольца і призначив нову дату виборів до Бундестагу на 23 лютого, передає DW.

"У складні часи, як зараз, для забезпечення стабільності потрібен дієздатний уряд та надійна більшість у парламенті", – заявив Штайнмаєр.

16 грудня парламент Німеччини відмовив у довірі уряду Олафа Шольца.

У листопаді розпалася правляча коаліція із представників Соціал-демократичної партії, «Зелених» та Вільної демократичної партії.

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