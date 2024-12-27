Президент Німеччини оголосив про розпуск бундестагу, дострокові вибори відбудуться 23 лютого

Перед цим, 16 грудня, парламент Німеччини відмовив у довірі уряду Олафа Шольца.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив парламент у відповідь на запит канцлера ФРН Олафа Шольца і призначив нову дату виборів до бундестагу на 23 лютого, передає DW.

"У складні часи, як зараз, для забезпечення стабільності потрібен дієздатний уряд та надійна більшість у парламенті", – заявив Штайнмаєр.

16 грудня парламент Німеччини відмовив у довірі уряду Олафа Шольца.

У листопаді розпалася правляча коаліція із представників Соціал-демократичної партії, «Зелених» та Вільної демократичної партії.