Гватемала погодилася приймати мігрантів, яких депортуватиме Трамп

Влада країни хоче залучити їх до роботи у приватному секторі.

Агенція Reuters стверджує, що влада Гватемали дала згоду на участь у програмі масової депортації громадян країн Центральної Америки зі Сполучених Штатів, що є ключовою передвиборчою обіцянкою обраного президента Дональда Трампа.

Раніше транзитна команда республіканця вже контактувала з кількома урядами щодо ймовірного прийому мігрантів, проте Мексика та Багамські острови відмовилися від потенційних угод. Натомість адміністрація президента Гватемали Бернарда Аревало, відомого прихильним ставленням до Джо Байдена, намагається діяти проактивно.

Країна вже зараз залучена до програми повернення шукачів притулку - щотижня Гватемала приймає щонайменше 14 рейсів зі США з мігрантами. В уряді визнають, що поки не готові до значно більших обсягів депортацій, які обіцяє Трамп, але вже мають план щодо залучення людей до роботи у приватному секторі - де ті зможуть використати набутий в Америці досвід та знання англійської мови.

Гроші, які заробітчани у США надсилають додому у Гватемалу, складають близько 20% від усього ВВП країни.