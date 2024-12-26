Китай планує побудувати у Тибеті найбільшу в світі гідроелектростанцію

Китай схвалив будівництво найбільшої в світі греблі гідроелектростанції на сході Тибетського плато.

Як пише Reuters, греблю планують розташувати на річці Ярлунг Зангбо.

ГЕС зможе виробляти 300 мільярдів кіловат-годин електроенергії щорічно. Це більш ніж втричі перевищить проектну потужність у 88,2 мільярда кВт-год дамби "Три ущелини", яка розташована у центральній частині Китаю та вважається найбільшою у світі.

Очікується, що витрати на будівництво греблі, включаючи інженерні витрати, також перевершать витрати на дамбу "Три ущелини", яка коштувала 34,83 мільярда доларів. Це вчетверо більше, ніж планували. Під час будівництва цієї греблі переселили 1,4 мільйона людей.

Влада Китаю поки не повідомляє, скільки людей доведеться перемістити через тибетський проект і як це вплине на місцеву екосистему, одну з найбагатших і найрізноманітніших на плато.

Але, за словами китайських чиновників, гідроенергетичні проекти в Тибеті, які, за їхніми словами, містять більше третини гідроенергетичного потенціалу Китаю, не матимуть серйозного впливу на навколишнє середовище чи водопостачання вниз за течією.

Незважаючи на це, Індія та Бангладеш висловили занепокоєння щодо дамби, оскільки проект потенційно може змінити не лише місцеву екологію, а й потік і русло річки.