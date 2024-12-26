ЦПД: пасажирський літак, який розбився під Актау, був збитий російським ЗРК
ЦПД: пасажирський літак, який розбився під Актау, був збитий російським ЗРК
На Львівщині затримали депутата облради та його спільника, які намагались видурити гроші у підприємця, – ДБР
На Львівщині затримали депутата облради та його спільника, які намагались видурити гроші у підприємця, – ДБР
ЗМІ: Байден на прощання завдасть удару по путінській "військовій скрині"
ЗМІ: Байден на прощання завдасть удару по путінській "військовій скрині"
Щиро, радісно і відчайдушно. Чому українці так люблять колядувати
Щиро, радісно і відчайдушно. Чому українці так люблять колядувати
Трамп пообіцяв перейменувати найвищу гору Сполучених Штатів
Трамп пообіцяв перейменувати найвищу гору Сполучених Штатів
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Будівництво на Байковому: як громадську вбиральню перетворюють у капітальну споруду без будь-якого контролю
Будівництво на Байковому: як громадську вбиральню перетворюють у капітальну споруду без будь-якого контролю
​Кабмін продовжив термін діючих бронювань від мобілізації через припинення роботи держреєстрів
​Кабмін продовжив термін діючих бронювань від мобілізації через припинення роботи держреєстрів
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
ГоловнаСвіт

Із Литви до України сьогодні вирушать понад 30 авто для військових

Автомобілі завантажені необхідними речами для захисників. 

Із Литви до України сьогодні вирушать понад 30 авто для військових
Прапор Литви
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 26 грудня, із литовського Каунаса до України вирушить колона із понад 30 автомобілів, які надалі передадуть військовим.

Про це пише LRT.

Організовує передачу Міжнародний фонд друзів України. Це вже одинадцятий конвой, під час якого волонтери вирушать до Харківської, Донецької, Херсонської та Сумської областей, де особисто передадуть машини, завантажені пічками, теплим одягом, окопними свічками, сухпаями та іншою допомогою.

Також у четвер у Кулаутуві організовують піший хід за Україну, під час якого зібрані кошти передадуть організації «Синьо-жовті».

"Тільки тому, що Україна все ще воює, ми тут, у Литві, можемо мирно святкувати Різдво. Найменше, що ми можемо зробити в цій ситуації, це присвятити одне з трьох свят підтримці українців, які борються за свободу. Допомагати не лише коштами, а й моральною підтримкою", – розповів один з організаторів ходу Неріус Будрис.

  • Тим часом за рік Латвія передала Україні конфісковані у п'яних водіїв автомобілі на 2,25 млн євро. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies