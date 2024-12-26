Із Литви до України сьогодні вирушать понад 30 авто для військових

Сьогодні, 26 грудня, із литовського Каунаса до України вирушить колона із понад 30 автомобілів, які надалі передадуть військовим.

Про це пише LRT.

Організовує передачу Міжнародний фонд друзів України. Це вже одинадцятий конвой, під час якого волонтери вирушать до Харківської, Донецької, Херсонської та Сумської областей, де особисто передадуть машини, завантажені пічками, теплим одягом, окопними свічками, сухпаями та іншою допомогою.

Також у четвер у Кулаутуві організовують піший хід за Україну, під час якого зібрані кошти передадуть організації «Синьо-жовті».

"Тільки тому, що Україна все ще воює, ми тут, у Литві, можемо мирно святкувати Різдво. Найменше, що ми можемо зробити в цій ситуації, це присвятити одне з трьох свят підтримці українців, які борються за свободу. Допомагати не лише коштами, а й моральною підтримкою", – розповів один з організаторів ходу Неріус Будрис.