За рік Латвія передала Україні 612 автівок, конфіскованих у п'яних водіїв

За рік Латвія передала Україні конфісковані у п'яних водіїв автомобілі на 2,25 млн євро.
Про це повідомляє Delfi із посиланням на Службу державних доходів (VID).
16 лютого 2023 року Сейм одноголосно ухвалив у терміновому порядку поправки до Закону про підтримку українського цивільного населення.
Ці поправки дозволяють передавати Україні автомобілі, що були конфісковані у водіїв, які сіли за кермо в стані алкогольного сп'яніння.
З моменту набрання чинності вищезгаданими змінами до закону уряд ухвалив кілька рішень про передачу Україні конфіскованих автомобілів.
- Із пропозицією передавати Україні автомобілі, конфісковані у пʼяних водіїв, виступив міністр фінансів Латвії Арвілс Ашераденс. Його підтримала владна коаліція в Сеймі.