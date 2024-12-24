За рік Латвія передала Україні 612 автівок, конфіскованих у п'яних водіїв

За рік Латвія передала Україні конфісковані у п'яних водіїв автомобілі на 2,25 млн євро.

Про це повідомляє Delfi із посиланням на Службу державних доходів (VID).

16 лютого 2023 року Сейм одноголосно ухвалив у терміновому порядку поправки до Закону про підтримку українського цивільного населення.

Ці поправки дозволяють передавати Україні автомобілі, що були конфісковані у водіїв, які сіли за кермо в стані алкогольного сп'яніння.

З моменту набрання чинності вищезгаданими змінами до закону уряд ухвалив кілька рішень про передачу Україні конфіскованих автомобілів.