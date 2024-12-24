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За рік Латвія передала Україні 612 автівок, конфіскованих у п'яних водіїв

Їх вартість - приблизно 2,25 млн євро. 

За рік Латвія передала Україні 612 автівок, конфіскованих у п'яних водіїв
Фото: 1news.com.ua

За рік Латвія передала Україні конфісковані у п'яних водіїв автомобілі на 2,25 млн євро. 

Про це повідомляє Delfi із посиланням на Службу державних доходів (VID).

16 лютого 2023 року Сейм одноголосно ухвалив у терміновому порядку поправки до Закону про підтримку українського цивільного населення. 

Ці поправки дозволяють передавати Україні автомобілі, що були конфісковані у водіїв, які сіли за кермо в стані алкогольного сп'яніння.

З моменту набрання чинності вищезгаданими змінами до закону уряд ухвалив кілька рішень про передачу Україні конфіскованих автомобілів.

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