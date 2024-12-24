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Головна опозиційна партія Південної Кореї хоче імпічменту виконувача обов’язків президента

Демократи розчаровані рішенням Хан Док Су не підтримати законопроєкт про спецпрокурора, що передбачає розслідування звинувачень щодо Юн Сок Йоля.

Головна опозиційна партія Південної Кореї хоче імпічменту виконувача обов’язків президента
Хан Док Су
Фото: EPA/UPG

Демократична партія Кореї ‒ головна опозиційна політсила Південної Кореї хоче імпічменту виконувача обов’язків президента Хан Док Су, пише Bloomberg.

Демократи запропонують імпічмент Хану сьогодні. Вони були розчаровані, коли Хан заявив на засіданні кабінету міністрів, що не схвалить законопроєкт про спеціального прокурора, на якому наполягала опозиційна партія.

Законопроєкти спрямовані на розслідування обвинувачення у заколоті проти президента Юн Сок Йоля і численних звинувачень проти першої леді.

Контрольована опозицією Національна асамблея ухвалила законопроєкти, але Хан може відкласти їх схвалення і зрештою накласти вето так само, як це неодноразово робив Юн до оголошення ним воєнного стану 3 грудня.

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Спроба оголосити імпічмент Хану відбувається в той час, коли керівна партія та опозиція змагаються за контроль над імпульсом у спробі Демократичної партії завершити усунення Юна та провести президентські вибори, на яких її лідер Лі Дже Мен може балотуватися. Зазначимо, опозиціонери мають труднощі, оскільки Лі може втратити право балотуватися, якщо найближчими місяцями буде підтверджено вердикт про корупцію проти нього.

Також Демократична партія може стикнутися з проблемою отримання підтримки для імпічменту Хана, так само як це було з Юном. Хан раніше заявив, що намагався заблокувати оголошення Юна про воєнний стан, і вибачився за те, що не зміг цього зробити.

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