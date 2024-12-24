78-річний експрезидент США Білл Клінтон потрапив до лікарні

42-ий президент Сполучених Штатів Білл Клінтон був госпіталізований з високою температурою. Через інфекцію 78-річного політика доправили до медичного центру університету Джорджтауна у Вашингтоні.
Як пише Reuters, наразі не йдеться про загрозу життю колишнього господаря Білого дому. За словами представника Клінтона Анхеля Уреньї, у цій ситуації "немає нічого надзвичайного", а госпіталізація була необхідна для проведення обстеження та визначення засобів лікування.
Експрезидент "перебуває у хорошому гуморі та вдячний за допомогу, яку йому надає медичний персонал".
- Білл Клінтон очолював адміністрацію США з 1993 до 2001 року. За його каденції було підписано Будапештський меморандум, який передбачав ядерне роззброєння України.