78-річний експрезидент США Білл Клінтон потрапив до лікарні

42-ий президент Сполучених Штатів Білл Клінтон був госпіталізований з високою температурою. Через інфекцію 78-річного політика доправили до медичного центру університету Джорджтауна у Вашингтоні.

Як пише Reuters, наразі не йдеться про загрозу життю колишнього господаря Білого дому. За словами представника Клінтона Анхеля Уреньї, у цій ситуації "немає нічого надзвичайного", а госпіталізація була необхідна для проведення обстеження та визначення засобів лікування.

Експрезидент "перебуває у хорошому гуморі та вдячний за допомогу, яку йому надає медичний персонал".