Бюст Леніна в труну і сухарики до кави
Бюст Леніна в труну і сухарики до кави
Тариф на передачу електроенергії зросте на третину. Про що йдеться і хто заплатить
Тариф на передачу електроенергії зросте на третину. Про що йдеться і хто заплатить
Катар погрожує “зупинити” продаж газу в ЄС, якщо його оштрафують згідно із законом про належну обачність
Катар погрожує “зупинити” продаж газу в ЄС, якщо його оштрафують згідно із законом про належну обачність
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Соратницю Азарова , яка готувала антиукраїнські виступи для постпреда РФ при ООН, засудили до 14 років тюрми
Соратницю Азарова , яка готувала антиукраїнські виступи для постпреда РФ при ООН, засудили до 14 років тюрми
Усик – гросмейстер. Він знову переміг Ф’юрі та підтвердив свій клас
Усик – гросмейстер. Він знову переміг Ф’юрі та підтвердив свій клас
Рекордні цифри: за добу кордон перетнули 150 тисяч українців, — ДПСУ
Рекордні цифри: за добу кордон перетнули 150 тисяч українців, — ДПСУ
Що треба знати про зміни і тренди в українській медсистемі 2024-го, з чим ми йдемо у 2025-й
Що треба знати про зміни і тренди в українській медсистемі 2024-го, з чим ми йдемо у 2025-й
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
ГоловнаСвіт

78-річний експрезидент США Білл Клінтон потрапив до лікарні

Причиною став сильний жар.

78-річний експрезидент США Білл Клінтон потрапив до лікарні
Білл Клінтон
Фото: EPA/UPG

42-ий президент Сполучених Штатів Білл Клінтон був госпіталізований з високою температурою. Через інфекцію 78-річного політика доправили до медичного центру університету Джорджтауна у Вашингтоні.

Як пише Reuters, наразі не йдеться про загрозу життю колишнього господаря Білого дому. За словами представника Клінтона Анхеля Уреньї, у цій ситуації "немає нічого надзвичайного", а госпіталізація була необхідна для проведення обстеження та визначення засобів лікування. 

Експрезидент "перебуває у хорошому гуморі та вдячний за допомогу, яку йому надає медичний персонал".

  • Білл Клінтон очолював адміністрацію США з 1993 до 2001 року. За його каденції було підписано Будапештський меморандум, який передбачав ядерне роззброєння України.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies