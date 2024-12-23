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ЦВК Косова заборонила головній етнічній сербській партії "Сербський список" брати участь у парламентських виборах

Вибори заплановані на 9 лютого 2025 року.

ЦВК Косова заборонила головній етнічній сербській партії "Сербський список" брати участь у парламентських виборах
Робочий прикріплює гігантський прапор Косова на фасаді будівлі уряду під час підготовки до відзначення десятої річниці незалежно
Фото: EPA/UPG

ЦВК Косова не затвердила виборчий список головної етнічної сербської партії "Сербський список" для участі в парламентських виборах, які заплановані на 9 лютого.

Про це повідомляє Radio Slobodna Evropa.

ЦВК пояснила своє рішення тим, що "Сербський список" має націоналістичну позицію та підтримує тісні зв'язки з Сербією.

Зокрема, партія ніколи не називає Косово його офіційною назвою – Косово, а лише “Косово і Метохія”, як автономний край Сербії.

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В свою чергу, президент Сербії Александар Вучич вже розкритикував цей крок, описавши партію "Сербський список" як "єдиного політичного опонента" прем'єра Альбіна Курті.

"Курті намагається викорінити сербський народ з (нашої) південної провінції", – зауважив Вучич.

Водночас таким рішенням ЦВК висловило стурбованість посольство США в Косові.

“Такі дії порушують основні демократичні принципи вільних і чесних виборів, оскільки відкривають двері для суб'єктивного політичного впливу на виборчий процес”, - повідомив речник посольства США.

  • 16 серпня президентка частково визнаного Косова Вйоса Османі підписала указ про проведення чергових парламентських виборів. Ці вибори мають стати першими, які відбуваються не достроково.
  • Наприклад, останні парламентські вибори в Косові відбулися в лютому 2021 року. Вони були третіми за три роки, на них партія діючого голови уряду Альбіна Курті набрала трохи більше 50% голосів.
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