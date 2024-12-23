ЦВК Косова заборонила головній етнічній сербській партії "Сербський список" брати участь у парламентських виборах

Вибори заплановані на 9 лютого 2025 року.

Робочий прикріплює гігантський прапор Косова на фасаді будівлі уряду під час підготовки до відзначення десятої річниці незалежно

ЦВК Косова не затвердила виборчий список головної етнічної сербської партії "Сербський список" для участі в парламентських виборах, які заплановані на 9 лютого.

Про це повідомляє Radio Slobodna Evropa.

ЦВК пояснила своє рішення тим, що "Сербський список" має націоналістичну позицію та підтримує тісні зв'язки з Сербією.

Зокрема, партія ніколи не називає Косово його офіційною назвою – Косово, а лише “Косово і Метохія”, як автономний край Сербії.

В свою чергу, президент Сербії Александар Вучич вже розкритикував цей крок, описавши партію "Сербський список" як "єдиного політичного опонента" прем'єра Альбіна Курті.

"Курті намагається викорінити сербський народ з (нашої) південної провінції", – зауважив Вучич.

Водночас таким рішенням ЦВК висловило стурбованість посольство США в Косові.

“Такі дії порушують основні демократичні принципи вільних і чесних виборів, оскільки відкривають двері для суб'єктивного політичного впливу на виборчий процес”, - повідомив речник посольства США.