У Румунії склали присягу члени нового уряду

Новий уряд Румунії на чолі з прем’єр-міністром Марчелом Чолаку отримав вотум довіри від парламенту і склав присягу, пише Digi24.
За призначення нового кабміну проголосували 240 депутатів. Портфелі розподілили між собою соціал-демократи (вісім міністерств), Національна ліберальна партія (шість) і Демократичний союз угорців Румунії (два).
Міністри склали присягу перед президентом Клаусом Йоганнісом. Він побажав кабміну «успіху для Румунії і румун».
Опісля уряд відправився на перше засідання.
- 23 грудня сформували новий уряд і у Франції на чолі з Франсуа Байру.