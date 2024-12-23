У Румунії склали присягу члени нового уряду

Президент побагав урядовцям добитися «успіху для Румунії і румун».

Новий уряд Румунії на чолі з прем’єр-міністром Марчелом Чолаку отримав вотум довіри від парламенту і склав присягу, пише Digi24.

За призначення нового кабміну проголосували 240 депутатів. Портфелі розподілили між собою соціал-демократи (вісім міністерств), Національна ліберальна партія (шість) і Демократичний союз угорців Румунії (два).

Міністри склали присягу перед президентом Клаусом Йоганнісом. Він побажав кабміну «успіху для Румунії і румун».

Опісля уряд відправився на перше засідання.