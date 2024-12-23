ЗМІ: президент Румунії доручить прем'єру Марселю Чолаку сформувати сьогодні новий уряд

Очікується, що президент Румунії Клаус Йоганніс доручить лівому соціал-демократу і прем'єр-міністру Марселю Чолаку сформувати сьогодні новий уряд після того, як три проєвропейські партії погодили деталі парламентської більшості.

Про це пише Reuters.

Соціал-демократична партія (СДП) обійме вісім посад у кабінеті міністрів, зокрема юстицію, транспорт, працю та оборону, і більшість її нинішніх міністрів залишаться на своїх посадах.

Центристська Ліберальна партія (PNL) матиме шість портфелів, включно з міністерствами енергетики, внутрішніх справ і закордонних справ. Демократичний союз угорців Румунії матиме дві посади, зокрема міністерство фінансів.

Разом із представниками місцевих етнічних меншин ці три партії матимуть незначну більшість у законодавчому органі, у якому три ультранаціоналістичні та ультраправі партії отримали більше третини місць на парламентських виборах 1 грудня.

Новому уряду необхідно затвердити календар нових президентських виборів у два тури. Три партії коаліції погодилися підтримати єдиного кандидата у президенти, щоб не допустити перемоги представника ультраправих сил.

Три тури голосування з виборів нового президента і парламенту у Румунії перетворилися на хаос, коли маловідомий ультраправий проросійський політик переміг у першому турі президентських виборів 24 листопада.

Його шокуюча перемога спонукала верховний суд Румунії анулювати вибори через підозру у втручанні Росії у процес та розпорядитися про повторне проведення голосування, ймовірно, у першій половині 2025 року.

Новий кабінет міністрів Румунії також має складне завдання щодо зниження дефіциту бюджету з очікуваних 8,6% ‒ найбільшого в ЄС ‒ до приблизно 7% у 2025 році, а рейтингові агентства та аналітики очікують підвищення податків.