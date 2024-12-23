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У Франції сформували новий уряд на чолі з прем’єр-міністром Франсуа Байру

Деякі міністри зберегли свої посади.

У Франції сформували новий уряд на чолі з прем’єр-міністром Франсуа Байру
Франсуа Байру
Фото: EPA/UPG

23 грудня у Франції стали відомі імена міністрів нового складу уряду на чолі із Франсуа Байру, пише Reuters.

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Кабмін сформували із колишніх міністрів, а також високопосадовців. Байру сподівається, що уряд зможе проконтролювати ухвалення бюджету на 2025 рік і уникнути краху, який посилить кризу в країні.

Так, Ерік Ломбард очолить Мінекономіки, консерватор , як і очільники МЗС Жан-Ноель Барро і Міноборони Себастьєн Лекорню.

Елізабет Борн стала міністром освіти, а колишній міністр внутрішніх справ Жерар Дарманен очолить Міністерство юстиції.

Уряду Байру необхідно буде негайно розпочати роботу щодо ухвалення законопроєкту про бюджет на 2025 рік після того, як парламентська протидія запропонованому документу призвела до відставки попереднього складу кабміну.

  • Днями  Байру заявив, що не знає точної дати оголошення складу свого уряду, але має твердий намір зробити це до святкування Різдва Христового 25 грудня.
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