Дуда запросить Трампа на саміт Тримор’я у квітні

Президент Польщі Анджей Дуда запросить обраного президента США Дональда Трампа на 10-й ювілейний саміт Ініціативи трьох морів (Тримор’я).

Про це повідомив голова Бюро міжнародної політики (BPM) у канцелярії президента Польщі Мєшко Павляк, пише Укрінформ.

Захід відбудеться 28-29 квітня наступного року у Варшаві.

Формально запрошення буде надіслано після того, як Трамп офіційно стане главою Білого дому. Трамп, як президент США, вже приїжджав на саміт Тримор’я до Польщі в 2017 році.

Павляк також повідомив, що Дуда упродовж останніх семи місяців свого президентства в 2025 році візьме участь, зокрема, у саміті НАТО в Гаазі, зустрічі “Бухарестської дев’ятки” у Вільнюсі, щорічному Економічному форумі у Давосі.

Президентські вибори в Польщі мають відбутися у травні наступного року, точну дату виборів буде визначено у першому кварталі 2025 року. Новий президент Польщі обійме посаду 6 серпня 2025 року. Нинішній глава держави Анджей Дуда керує країною з 2015 року.