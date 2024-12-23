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У Польщі вважають, що РФ планує втручатися у президентські вибори навесні

Щодня у Польщі фіксують до тисячі кібератак. 

У Польщі вважають, що РФ планує втручатися у президентські вибори навесні
Фото ілюстративне
Фото: rmf24.pl

Росія планує втручатися у вибори президента Польщі, які відбудуться у травні 2025 року. Зокрема, йдеться про поширення дезінформації.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський, пише RMF24.

За його словами, Польща є країною, яку найбільше у Європі атакують дезінформацією та "інцидентами", тому у 2024 році готувалися до місцевих виборів та виборів у Європарламент. А до президентських виборів цю підготовку розширять, зокрема введуть додаткові перевірки та співпрацюватимуть із партіями. 

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Політик додав, що наразі Польща добре підготовлена до критичних ситуацій, однак імовірно, що РФ захоче дестабілізувати ситуацію перед виборами.

"Є інформація, що інші країни, насамперед Росія та її прибічники, хочуть дестабілізувати політичну та електоральну ситуацію перед президентськими виборами в Польщі. Не знаю, чи це росіяни, але  звідти противники", – сказав міністр.

Він зауважив, що вже зараз фіксують використання алгоритмів із поширення дезінформації та фейкових новин, і відповідні служби фіксують в середньому понад тисячу кібератак на день.

  • Точну дату президентських виборів у Польщі назвуть на початку наступного року, але вони відбудуться у травні. 
  • Кандидатом у президенти Польщі від PiS став історик Кароль Навроцький.
  • Навроцький зіткнеться на виборах з кандидатом у президенти від партії Туска ‒ прогресивним мером Варшави Рафалом Тшасковським. 
  • Про про намір балотуватися на пост президента Польщі оголосив ультраправий лідер польської партії "Нова надія" Славомір Менцен.
  • Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не претендуватиме на цю посаду. 
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