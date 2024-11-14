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Точну дату президентських виборів у Польщі назвуть на початку наступного року

Найімовірніше, дата стане відомою у січні.

Точну дату президентських виборів у Польщі назвуть на початку наступного року
Фото ілюстративне
Фото: rmf24.pl

Маршалок Сейму Польщі Шимон Головня заявив, що оголосить дату президентських виборів на початку січня, швидше за все, відразу після Водохреща. 

Про це пише RMF24. Головня зазначив, що має зробити це до 6 лютого, але хоче оголосити дату якомога раніше, одразу після 6 січня. "Я не буду, як деякі мої попередники, робити це в останній момент ...просувати лише найбільших кандидатів із найпотужнішими партійними машинами", – сказав він.

Остаточне рішення щодо точної дати виборів ще не прийнято, але перший тур відбудеться у травні.Шимон Головня може обрати дату голосування 4, 11, 18 або 25 травня. 

У виданні зазначають, що, найімовірніше, маршалок обере 11 або 18 травня, тому що вибір 25 травня означатиме проведення другого туру у Святий понеділок. Проте якщо вибори відбудуться 18 травня, то другий тур припаде на День захисту дітей. 

Згідно з польським законодавством, президентські вибори призначаються головою Сейму на день, що припадає не раніше ніж за 100 днів і не пізніше ніж за 75 днів до закінчення терміну повноважень чинного президента.

  • У жовтні в Польщі провели опитування стосовно президентських виборів. У ньому лідирує мер Варшави Рафал Тшасковський.
  • Наразі про про намір балотуватися на пост президента Польщі оголосив ультраправий лідер польської партії "Нова надія" Славомір Менцен.
  • Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не претендуватиме на цю посаду. 
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