У Польщі провели опитування стосовно президентських виборів: лідирує мер Варшави

У Польщі провели опитування стосовно підтримки кандидатів на президентських виборах. Найбільше голосів отримав мер Варшави Рафал Тшасковський.
Про це пише Rzeczpospolita.
Якби президентські вибори відбулися минулої неділі, на них би переміг Рафал Тшасковський. За нього б проголосували б 34,2% виборців. Наразі він є найбільш імовірним кандидатом у президенти від "Громадянської коаліції". За неофіційною інформацією, він висуне свою кандидатуру на початку грудня цього року.
За ним іде Кароль Навроцький як потенційний кандидат від партії "Право і справедливість" із 22,2% підтримки. Партія може прийняти рішення щодо кандидата в президенти найближчими тижнями, а оголошення його імені може відбутися 11 листопада в Кракові. Проте крім Навроцького там розглядають і інші кандидатури.
Третім у опитуванні є спікер Сейму Шимон Головня, який вже балотувався на минулих виборах і посів третє місце.
Про готовність віддати свої голоси за кандидатів заявили 87,6% опитаних. 13,3% ще не визначилися.
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