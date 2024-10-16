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У Польщі провели опитування стосовно президентських виборів: лідирує мер Варшави

Про готовність віддати свої голоси за кандидатів на пост президента заявили 87,6% опитаних.

У Польщі провели опитування стосовно президентських виборів: лідирує мер Варшави
Голосування у Польщі, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

У Польщі провели опитування стосовно підтримки кандидатів на президентських виборах. Найбільше голосів отримав мер Варшави Рафал Тшасковський.

Про це пише Rzeczpospolita.

Якби президентські вибори відбулися минулої неділі, на них би переміг Рафал Тшасковський. За нього б проголосували б 34,2% виборців. Наразі він є найбільш імовірним кандидатом у президенти від "Громадянської коаліції". За неофіційною інформацією, він висуне свою кандидатуру на початку грудня цього року.

Рафал Тшасковський
Фото: КМДА
Рафал Тшасковський

За ним іде Кароль Навроцький як потенційний кандидат від партії "Право і справедливість" із 22,2% підтримки. Партія може прийняти рішення щодо кандидата в президенти найближчими тижнями, а оголошення його імені може відбутися 11 листопада в Кракові. Проте крім Навроцького там розглядають і інші кандидатури. 

Кароль Навроцький
Фото: Фейсбук-сторінка Кароля Навроцького
Кароль Навроцький

Третім у опитуванні є спікер Сейму Шимон Головня, який вже балотувався на минулих виборах і посів третє місце. 

Фото: EPA/UPG

Про готовність віддати свої голоси за кандидатів заявили 87,6% опитаних. 13,3% ще не визначилися.

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