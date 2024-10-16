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Ізраїль проводить розмінування для розширення фронту проти "Хезболли"

ЦАХАЛ планує вдарити по терористах зі сходу.

Ізраїль проводить розмінування для розширення фронту проти "Хезболли"
Фото: EPA/UPG

Агенція Reuters з посиланням на власні джерела стверджує, що ізраїльська армія проводить заходи щодо розмінування території та встановленя нових опорних пунктів поблизу кордону між окупованими Голанськими висотами та демілітаризованою зоною, що відділяє їх від Сирії.

Це може свідчити про намір ЦАХАЛу розширити фронт проти ліванської "Хезболли", вперше завдавши удару не з півдня, де країни мають спільний кордон, а зі сходу. Раніше вже надходили повідомлення, що ізраїльські війська перетинали кордон Сирії.

Окрім авіаційних ударів, які вже завдали "Хезболлі" значних збитків та призвели до ліквідації її лідера Саїда Насралли, Ізраїль також здійснює обстріл об'єктів терористів з боку Середземного моря. Розширення фронту на схід може означати, що уряд Біньяміна Нетаньягу, попри невдоволення з боку Сполучених Штатів, планує збільшити масштаб вторгнення у Ліван. 

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