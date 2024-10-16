Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман візьме участь у саміті в Брюсселі

На Саміті також будуть присутні представники ОАЕ, Оману, Катару, Кувейту і Бахрейну.

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман відвідає перший в історії саміт Ради співробітництва ЄС і країн Перської затоки.

Про це повідомляє Politico.

На Саміті будуть присутні високопосадовці ЄС, зокрема президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Франції Еммануель Макрон.

Зазначається, що саме Шарль Мішель заклав основу для відвідування наслідним принцом Саміту своїм власним візитом до Саудівської Аравії на початку цього літа.

Саміт покликаний засвідчити “значний імпульс у відносинах між ЄС і країнами Перської затоки, інтенсивність яких зростала протягом останніх років”.

Згідно з проектом заяви, з якою ознайомилося Politico, ЄС намагається залучити країни Перської затоки до низки проукраїнських зобов’язань.

На Саміті також будуть присутні представники ОАЕ, Оману, Катару, Кувейту і Бахрейну.

Королівство Саудівська Аравія висловило готовність продовжувати свої посередницькі зусилля між Росією та Україною для досягнення мирного врегулювання.