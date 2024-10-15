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Індійська авіакомпанія запропонувала "жіночі квитки" в літаках, - ЗМІ

Нова функція дозволить під час реєстрації на рейс бачити, на які місця купили квиток жінки.

Індійська авіакомпанія запропонувала "жіночі квитки" в літаках, - ЗМІ
Індійська авіакомпанія IndiGo
Фото: uk.wikipedia.org

Індійська авіакомпанія IndiGo першою в світі запропонувала жінкам можливість не сидіти поруч із чоловіками в літаку.

Про це пише британське видання Mirror

Як зазначається, нова функція дозволить жінкам під час реєстрації на рейс бачити, де сидять жінки.

"Чоловікам ця інформація не відображатиметься, вони зможуть бачити лише вільні місця. Нові зміни в політиці спрямовані на те, щоб жінки почувалися комфортніше, особливо під час подорожі без друзів чи родини", - йдеться в повідомленні.

Під час онлайн-реєстрації пасажиркам буде запропоновано стандартний план місць у їхньому літаку. Він буде відрізнятися від інших авіакомпаній тим, що місця, зайняті жінками, підсвічуватимуться рожевим. 

“IndiGo з гордістю оголошує про запровадження нової функції, яка має на меті зробити подорожі більш комфортними для наших пасажирок. Це було запроваджено на основі дослідження ринку та наразі знаходиться в пілотному режимі”, – прокоментував представник компанії.

За даними видання, оголошення викликало неоднозначну реакцію громадськості. Дехто називає цей крок "сексистським і дискримінаційним".

IndiGo є найбільшим бюджетним оператором Індії, який виконує близько 2000 внутрішніх і міжнародних рейсів на день.

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