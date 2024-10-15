Завтра в апеляційному суді Києва відбудеться засідання у справі про скасування історико-архітектурного опорного плану Львова
Завтра в апеляційному суді Києва відбудеться засідання у справі про скасування історико-архітектурного опорного плану Львова
Нова тактика ворога. Як їй протистояти?
Нова тактика ворога. Як їй протистояти?
Страх і ненависть у багатоповерхівці: Як кияни готуються до відключень, щоб зберегти життєздатність будинків узимку
Страх і ненависть у багатоповерхівці: Як кияни готуються до відключень, щоб зберегти життєздатність будинків узимку
Ліга націй. Україна – Чехія (1:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Україна – Чехія (1:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
Індонезія просить Apple і Google заблокувати китайський застосунок Temu, — Reuters
Індонезія просить Apple і Google заблокувати китайський застосунок Temu, — Reuters
Син затриманої голови Хмельницької обласної МСЕК Олександр Крупа звільнився з посади начальника Пенсійного фонду Хмельниччини
Син затриманої голови Хмельницької обласної МСЕК Олександр Крупа звільнився з посади начальника Пенсійного фонду Хмельниччини
Віталій Портников: «Росія програє, коли воює на чужих територіях»
Віталій Портников: «Росія програє, коли воює на чужих територіях»
ГоловнаСвіт

У Японії стартувала передвиборча кампанія

Парламентські вибори у країні відбудуться 27 жовтня. 

У Японії стартувала передвиборча кампанія
Прем’єр Японії Сігеру Ісіба із кандидатом від правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП) під час передвиборчого мітингу
Фото: EPA/UPG

Від сьогодні, 15 жовтня, у Японії почалася офіційна агітація перед парламентськими виборами, які відбудуться 27 жовтня

Про це пише Kyodo news.

Очікується, що понад 1300 кандидатів змагатимуться за 465 місць у Палаті представників після її розпуску минулого тижня новим прем'єром Сігеру Ісібою.

Ліберально-демократична партія та її партнер по коаліції прагнуть зберегти загальну більшість у нижній палаті, або принаймні отримати 233 місця. У минулому парламенті коаліція мала 288 місць.

Основна опозиційна Конституційно-демократична партія Японії сподівається здійснити зміну уряду в країні, перемігши правлячу ЛДП. 

На виборах японці отримають по два бюлетені: один для вибору кандидата в одномандатному окрузі, а інший для вибору партії для пропорційного представництва.

В Японії є 289 одномандатних округів і 11 блоків пропорційного представництва. У цих виборах бере участь рекордна кількість жінок.

1 жовтня лідер правлячої Ліберально-демократичної партії Сігеру Ісіба офіційно став новим прем’єр-міністром Японії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies