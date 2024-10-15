У Японії стартувала передвиборча кампанія

Прем’єр Японії Сігеру Ісіба із кандидатом від правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП) під час передвиборчого мітингу

Від сьогодні, 15 жовтня, у Японії почалася офіційна агітація перед парламентськими виборами, які відбудуться 27 жовтня

Про це пише Kyodo news.

Очікується, що понад 1300 кандидатів змагатимуться за 465 місць у Палаті представників після її розпуску минулого тижня новим прем'єром Сігеру Ісібою.

Ліберально-демократична партія та її партнер по коаліції прагнуть зберегти загальну більшість у нижній палаті, або принаймні отримати 233 місця. У минулому парламенті коаліція мала 288 місць.

Основна опозиційна Конституційно-демократична партія Японії сподівається здійснити зміну уряду в країні, перемігши правлячу ЛДП.

На виборах японці отримають по два бюлетені: один для вибору кандидата в одномандатному окрузі, а інший для вибору партії для пропорційного представництва.

В Японії є 289 одномандатних округів і 11 блоків пропорційного представництва. У цих виборах бере участь рекордна кількість жінок.

1 жовтня лідер правлячої Ліберально-демократичної партії Сігеру Ісіба офіційно став новим прем’єр-міністром Японії.