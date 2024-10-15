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Влада Праги заборонила нічні тури у паби, бо хоче "культурніших" туристів

Чеська столиця проти тих, хто приїздить лише для вживання пива.

Влада Праги заборонила нічні тури у паби, бо хоче "культурніших" туристів
Прага, Чехія
Фото: EPA/UPG

Міська рада Праги заборонила проводити у чеській столиці так звані "нічні тури у паби" - відвідування закладів у пізні години, яке організовували туристичні компанії.

Як пише The Guardian, таким чином депутати вирішили боротися з "надмірним вживанням алкоголю та пов'язаною з цим деструктивною поведінкою в нічний час".

Заступник мера Праги Їржі Поспішил заявив, що столиця "хоче бачити більш культурних та заможних туристів, а не тих, хто приїздить лише для того, щоб напитися". 

Згідно з рішенням ради, туристичні компанії не зможуть організовано водити іноземців у паби між 10 годиною вечора та 6 ранку. Власники закладів стверджують, що не постраждають від такої заборони: зрештою, нікому не забороняють відвідування, а від галасливих компаній напідпитку не в захваті усі містяни. 

Чехія утримує лідерство у світі за рівнем споживання пива: у середньому один громадянин випиває на рік 128 літрів. У багатьох пабах Праги вартість хмільного напою буквально менша, ніж звичайної води. 

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