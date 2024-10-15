МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
Завтра в апеляційному суді Києва відбудеться засідання у справі про скасування історико-архітектурного опорного плану Львова
Завтра в апеляційному суді Києва відбудеться засідання у справі про скасування історико-архітектурного опорного плану Львова
Індонезія просить Apple і Google заблокувати китайський застосунок Temu, — Reuters
Індонезія просить Apple і Google заблокувати китайський застосунок Temu, — Reuters
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Син затриманої голови Хмельницької обласної МСЕК Олександр Крупа звільнився з посади начальника Пенсійного фонду Хмельниччини
Син затриманої голови Хмельницької обласної МСЕК Олександр Крупа звільнився з посади начальника Пенсійного фонду Хмельниччини
Страх і ненависть у багатоповерхівці: Як кияни готуються до відключень, щоб зберегти життєздатність будинків узимку
Страх і ненависть у багатоповерхівці: Як кияни готуються до відключень, щоб зберегти життєздатність будинків узимку
Ліга націй. Україна – Чехія (1:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Україна – Чехія (1:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Віталій Портников: «Росія програє, коли воює на чужих територіях»
Віталій Портников: «Росія програє, коли воює на чужих територіях»
Нова тактика ворога. Як їй протистояти?
Нова тактика ворога. Як їй протистояти?
ГоловнаСвіт

Трамп пригрозив застосувати військових проти "внутрішніх ворогів"

Демократи стверджують, що експрезидент демонструє свою схильність до диктатури.

Трамп пригрозив застосувати військових проти "внутрішніх ворогів"
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Кандидат у президенти США Дональд Трамп зробив чергову провокативну заяву: за словами республіканця, національна гвардія та армія мають "впоратися" з "дуже поганими людьми, яких ми маємо всередині країни" в день виборів 5 листопада та після них.

Як пише The Guardian, Трамп вказував на своїх особистих ворогів та політичних опонентів, наприклад, претендента на сенатське крісло Адама Шіффа, який свого часу звинуватив експрезидента у зв'язках з Росією. 

У Демократичній партії на слова Трампа відреагували гостро: кандидат у віцепрезиденти Тім Волз заявив, що республіканець "перейшов межу, розглядаючи використання війська для боротьби з опозицією". Команда Камали Гарріс переконана, що політик вчергове довів свій намір "бути дикататором з першого дня в президенстькому офісі".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies