Трамп пригрозив застосувати військових проти "внутрішніх ворогів"

Кандидат у президенти США Дональд Трамп зробив чергову провокативну заяву: за словами республіканця, національна гвардія та армія мають "впоратися" з "дуже поганими людьми, яких ми маємо всередині країни" в день виборів 5 листопада та після них.

Як пише The Guardian, Трамп вказував на своїх особистих ворогів та політичних опонентів, наприклад, претендента на сенатське крісло Адама Шіффа, який свого часу звинуватив експрезидента у зв'язках з Росією.

У Демократичній партії на слова Трампа відреагували гостро: кандидат у віцепрезиденти Тім Волз заявив, що республіканець "перейшов межу, розглядаючи використання війська для боротьби з опозицією". Команда Камали Гарріс переконана, що політик вчергове довів свій намір "бути дикататором з першого дня в президенстькому офісі".