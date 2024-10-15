США про китайські навчання поблизу Тайваню: ця операція військового тиску є безвідповідальною, непропорційною та дестабілізуючою

США впевнені у своїх поточних силах, а рівень стримування в Індо-Тихоокеанському регіоні залишається потужним.

Тайванські бойові кораблі маневрують під час китайських навчань 14 жовтня 2024 року

Пентагон відреагував на китайські військові навчання поблизу Тайваню.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Ця операція військового тиску є безвідповідальною, непропорційною та дестабілізуючою”,- заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

Він зауважив, що президент Тайваню має давню традицію виступати із промовою 10 жовтня. У них він завжди орієнтується на внутрішню політику.

“Проте КНР скористалася цією можливістю для провокаційних військових дій”,- зауважив речник Пентагону.

Водночас Райдер наголосив, що Пентагон впевнений у своїх поточних силах, а рівень стримування в Індо-Тихоокеанському регіоні залишається потужним.

Крім того, США уважно відстежували хід китайських навчань, і продовжують співпрацю із союзниками й партнерами з метою забезпечення стабільності в регіоні попри поведінку Пекіну.