США про китайські навчання поблизу Тайваню: ця операція військового тиску є безвідповідальною, непропорційною та дестабілізуючою

Пентагон відреагував на китайські військові навчання поблизу Тайваню.
Про це повідомляє Укрінформ.
“Ця операція військового тиску є безвідповідальною, непропорційною та дестабілізуючою”,- заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер.
Він зауважив, що президент Тайваню має давню традицію виступати із промовою 10 жовтня. У них він завжди орієнтується на внутрішню політику.
“Проте КНР скористалася цією можливістю для провокаційних військових дій”,- зауважив речник Пентагону.
Водночас Райдер наголосив, що Пентагон впевнений у своїх поточних силах, а рівень стримування в Індо-Тихоокеанському регіоні залишається потужним.
Крім того, США уважно відстежували хід китайських навчань, і продовжують співпрацю із союзниками й партнерами з метою забезпечення стабільності в регіоні попри поведінку Пекіну.
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