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США про китайські навчання поблизу Тайваню: ця операція військового тиску є безвідповідальною, непропорційною та дестабілізуючою

США впевнені у своїх поточних силах, а рівень стримування в Індо-Тихоокеанському регіоні залишається потужним.

США про китайські навчання поблизу Тайваню: ця операція військового тиску є безвідповідальною, непропорційною та дестабілізуючою
Тайванські бойові кораблі маневрують під час китайських навчань 14 жовтня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Пентагон відреагував на китайські військові навчання поблизу Тайваню.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Ця операція військового тиску є безвідповідальною, непропорційною та дестабілізуючою”,- заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

Він зауважив, що президент Тайваню має давню традицію виступати із промовою 10 жовтня. У них він завжди орієнтується на внутрішню політику.

“Проте КНР скористалася цією можливістю для провокаційних військових дій”,- зауважив речник Пентагону.

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Водночас Райдер наголосив, що Пентагон впевнений у своїх поточних силах, а рівень стримування в Індо-Тихоокеанському регіоні залишається потужним.

Крім того, США уважно відстежували хід китайських навчань, і продовжують співпрацю із союзниками й партнерами з метою забезпечення стабільності в регіоні попри поведінку Пекіну.

  • Китай розпочав військові навчання біля Тайваню, назвавши їх "попередженням сепаратистським діям сил, що виступають за незалежність Тайваню".

  • Китай пообіцяв силою "розгромити" незалежність острова Тайвань. Таку заяву зробив глава Міноборони Китаю Дон Цзюнь на конференції з питань безпеки "Діалог - Шангрі Ла" в Сінгапурі.

  • ЦРУ США оприлюднило інформацію, що Сі Цзіньпін наказав своїй армії бути готовою до 2027 року провести вторгнення на Тайвань.

  • У серпні Тайвань заявив про виявлення 36 бойових літаків та 8 кораблів Китаю, які здійснювали патрулювання навколо острова.

  • Наступного року оборонний бюджет Тайваню стане рекордним. Він сягне 19,74 млрд доларів США.

  • Крім цього, США нададуть Тайваню військової допомоги на $567 млн.

  • Раніше президент США Джо Байден не виключив використання військової сили США у випадку нападу Китаю на Тайвань. Водночас Байден заявив, що "ми не прагнемо незалежності для Тайваню".
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