36 китайських військових літаків патрулювали біля Тайваню

Деякі з них наблизилися на відстань 70 км від столиці Тайбей на півночі острова.

Тайвань заявив про виявлення 36 бойових літаків та 8 кораблів Китаю, які здійснювали патрулювання навколо острова.

Про це повідомили у міністерстві оборона країни.

31 літак перетнув середню лінію ‒ неофіційний кордон між материком і островом. Літаки увійшли у ідентифікаційну зону ППО Тайваню ‒ її північну, центральну, південно-західну та східну частини.

Деякі з них наблизилися на відстань 70 км від столиці Тайбей на півночі острова. Інші були на відстані до 60 км від південного узбережжя Тайваню.

“Ми відслідковували ситуацію та відповідним чином реагували”, ‒ зазначили тайванські військові.

36 PLA aircraft and 8 PLAN vessels operating around Taiwan were detected up until 6 a.m. (UTC+8) today. 31 of the aircraft crossed the median line and entered Taiwan's northern, central, southwestern, and eastern ADIZ. We have monitored the situation and responded accordingly. pic.twitter.com/g3ZdqDuAYy — 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) August 7, 2024