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36 китайських військових літаків патрулювали біля Тайваню

Деякі з них наблизилися на відстань 70 км від столиці Тайбей на півночі острова.

36 китайських військових літаків патрулювали біля Тайваню
Фото: EPA/UPG

Тайвань заявив про виявлення 36 бойових літаків та 8 кораблів Китаю, які здійснювали патрулювання навколо острова.

Про це повідомили у міністерстві оборона країни.

31 літак перетнув середню лінію ‒ неофіційний кордон між материком і островом. Літаки увійшли у ідентифікаційну зону ППО Тайваню ‒ її північну, центральну, південно-західну та східну частини.

Деякі з них наблизилися на відстань 70 км від столиці Тайбей на півночі острова. Інші були на відстані до 60 км від південного узбережжя Тайваню.

“Ми відслідковували ситуацію та відповідним чином реагували”, ‒ зазначили тайванські військові.

  • Загальний оборонний бюджет Тайваню наступного року досягне нового максимуму. Президент країни Лай Цінде повідомив, що казна острова сягне 19,74 млрд доларів США.
  • Тайвань розпочав 22 липня щорічні навчання "Хань Куанг", під час яких перевіряється та уточнюється готовність острівної держави до можливого китайського вторгнення.
  • Китай протягом чотирьох років проводить регулярні навчання навколо Тайваню, намагаючись змусити Тайбей визнати суверенітет Пекіна. КНР також часто посилає свої військові літаки в небо поблизу острова, щоб підкреслити свою міць.
  • Китай вважає демократичний Тайвань своєю територією і не виключає використання військової сили для відстоювання свого суверенітету.
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