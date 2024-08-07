36 китайських військових літаків патрулювали біля Тайваню

Тайвань заявив про виявлення 36 бойових літаків та 8 кораблів Китаю, які здійснювали патрулювання навколо острова.
Про це повідомили у міністерстві оборона країни.
31 літак перетнув середню лінію ‒ неофіційний кордон між материком і островом. Літаки увійшли у ідентифікаційну зону ППО Тайваню ‒ її північну, центральну, південно-західну та східну частини.
Деякі з них наблизилися на відстань 70 км від столиці Тайбей на півночі острова. Інші були на відстані до 60 км від південного узбережжя Тайваню.
“Ми відслідковували ситуацію та відповідним чином реагували”, ‒ зазначили тайванські військові.
36 PLA aircraft and 8 PLAN vessels operating around Taiwan were detected up until 6 a.m. (UTC+8) today. 31 of the aircraft crossed the median line and entered Taiwan's northern, central, southwestern, and eastern ADIZ. We have monitored the situation and responded accordingly. pic.twitter.com/g3ZdqDuAYy— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) August 7, 2024
- Загальний оборонний бюджет Тайваню наступного року досягне нового максимуму. Президент країни Лай Цінде повідомив, що казна острова сягне 19,74 млрд доларів США.
- Тайвань розпочав 22 липня щорічні навчання "Хань Куанг", під час яких перевіряється та уточнюється готовність острівної держави до можливого китайського вторгнення.
- Китай протягом чотирьох років проводить регулярні навчання навколо Тайваню, намагаючись змусити Тайбей визнати суверенітет Пекіна. КНР також часто посилає свої військові літаки в небо поблизу острова, щоб підкреслити свою міць.
- Китай вважає демократичний Тайвань своєю територією і не виключає використання військової сили для відстоювання свого суверенітету.