Трамп заявив, що дасть інтерв’ю мільярдеру Маску

Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що 12 серпня ввечері дасть інтерв’ю Ілону Маску, мільярдеру, який керує Tesla і SpaceX, пише CNBC.

“У понеділок увечері я дам велике інтерв'ю з Ілоном Маском ‒ деталі потім!”, ‒ написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

Вчора виборча комісія Північної Кароліни повідомила про початок розслідування щодо America PAC ‒ Комітету політичної дії, який Маск створив на підтримку Трампа після отримання скарги про те, що група збирала особисті дані користувачів веб-сайту та не допомагала їм реєструватися для голосування, яке це було обіцяно.

За тим, як працює America PAC також стежать Офіс генерального прокурора Північної Кароліни та держсекретар штату Мічиган.

Маск також є власником соціальної мережі X, яка раніше мала назву Twitter. Його акаунт заблокували в останні дні президентського терміну республіканця через те, що він підбурював своїх прихильників до штурму Капітолію 6 січня 2021 року.

Заборону зняли після того, як Маск придбав Twitter за 44 мільярди доларів.