Панама скликає саміт країн Латинської Америки щодо ситуації у Венесуелі

Панама виступила ініціатором проведення саміту 17 країн Латинської Америки на рівні глав держав задля врегулювання політичної кризи у Венесуелі.

Як пише Reuters, президент Хосе Муліно дав доручення міністерству закордонних справ розіслати запрошення на цю подію. Політик також звернувся до посольства Сполучених Штатів із закликом посприяти проведенню саміту.

На думку Муліно, підсумком засідання має бути спільна декларація, в якій латиноамериканські країни "підтримають демократію у Венесуелі та мирне вирішення протиріч". Подібний документ намагалися розглянути в Організації американських держав, проте голосування не було успішним.