ГоловнаСвіт

Після того, як Гарріс обрала Волза на посаду віце-президента, спонсори демократів пожертвували 10 млн доларів

Кількість отриманих пожертвувань від великих донорів не оголошується.

Після того, як Гарріс обрала Волза на посаду віце-президента, спонсори демократів пожертвували 10 млн доларів
Камала Гарріс
Фото: EPA/UPG

Після того, як Камала Гарріс обрала Тіма Волза своїм напарником, прихильники демократів зробили нові внески в президентську кампанію Гарріс. 

Про це повідомляє Reuters.

Кампанія Гарріс-Волз заявила, що отримала понад 10 млн доларів масових пожертвувань з моменту оголошення про обрання Волза кандидатом у віцепрезиденти. 

При цьому, кількість отриманих пожертвувань від великих донорів не оголошується.

Підписуйтесь на наш Google News

Один з донорів демократичної партії, Асіф Махмуд із Каліфорнії, повідомив, що на обрання Волза відреагували виборці, які раніше утримувалися від рішення в очікуванні вибору Гарріс.

Він зазначив, що очікує найближчими годинами збільшення внесків, особливо від простих донорів.

  • Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка балотується на пост лідера Штатів, ухвалила рішення щодо кандидатури свого віцепрезидента у разі перемоги на виборах. Вибором Гарріс став губернатор Міннесоти Тім Волз.

  • Волз у соцмережі Х заявив, що приймає запрошення віцепрезидентки США і приєднується до її команди.

  • Президент США Джо Байден назвав чудовим рішення Камали Гарріс обрати на посаду свого напарника губернатора Тіма Волза.

  • Пані посол України у США Оксана Маркарова назвала Тіма Волза другом України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies