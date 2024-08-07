Після того, як Гарріс обрала Волза на посаду віце-президента, спонсори демократів пожертвували 10 млн доларів

Після того, як Камала Гарріс обрала Тіма Волза своїм напарником, прихильники демократів зробили нові внески в президентську кампанію Гарріс.
Про це повідомляє Reuters.
Кампанія Гарріс-Волз заявила, що отримала понад 10 млн доларів масових пожертвувань з моменту оголошення про обрання Волза кандидатом у віцепрезиденти.
При цьому, кількість отриманих пожертвувань від великих донорів не оголошується.
Один з донорів демократичної партії, Асіф Махмуд із Каліфорнії, повідомив, що на обрання Волза відреагували виборці, які раніше утримувалися від рішення в очікуванні вибору Гарріс.
Він зазначив, що очікує найближчими годинами збільшення внесків, особливо від простих донорів.
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