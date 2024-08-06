Ілона Маска можуть викликати у парламент Британії через його заяви щодо насильства

Маска розкритикували і за те, що у Х відновили обліковий запис відомого ультраправого активіста Томмі Робінсона.

Власник соцмережі Х (колишній Твітер) Ілон Маск може постати перед британськими парламентарями через свої заяви щодо насильства та роль його мережі у заворушеннях в Сполученому Королівстві, передає Politico.

Вимагають викликати Маска депутати від Лейбористської партії Чхі Онвура і Дон Батлер. Вони претендують на посаду очільників парламентських комітетів із науки, інновацій та технологій. Депутати заявили виданню, що тиснутимуть на мільярдера та інших керівників технологічних компаній, щоб ті прокоментували роль соціальних мереж на тлі зростання заворушень у Великобританії.

Зокрема, у соцмережі Х після вбивства у Саутпорті масово поширилася дезінформація про особистість зловмисника, якого помилково ідентифікували як прохача притулку, котрий щойно прибув до Великобританії.

Також Маска розкритикували за те, що у Х відновили обліковий запис відомого ультраправого активіста Томмі Робінсона, який був співзасновником Ліги англійської оборони.