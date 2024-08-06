Ілона Маска можуть викликати у парламент Британії через його заяви щодо насильства

Власник соцмережі Х (колишній Твітер) Ілон Маск може постати перед британськими парламентарями через свої заяви щодо насильства та роль його мережі у заворушеннях в Сполученому Королівстві, передає Politico.
Вимагають викликати Маска депутати від Лейбористської партії Чхі Онвура і Дон Батлер. Вони претендують на посаду очільників парламентських комітетів із науки, інновацій та технологій. Депутати заявили виданню, що тиснутимуть на мільярдера та інших керівників технологічних компаній, щоб ті прокоментували роль соціальних мереж на тлі зростання заворушень у Великобританії.
Зокрема, у соцмережі Х після вбивства у Саутпорті масово поширилася дезінформація про особистість зловмисника, якого помилково ідентифікували як прохача притулку, котрий щойно прибув до Великобританії.
Також Маска розкритикували за те, що у Х відновили обліковий запис відомого ультраправого активіста Томмі Робінсона, який був співзасновником Ліги англійської оборони.
- Дісталося Маску і від британського прем'єр-міністра Кіма Стармера. Стармер обурився через слова Маска про те, що у країні "неминуча громадянська війна". Глава уряду через свого речника заявив, що таким словам "немає виправдання". На думку прем'єра, праворадикали, які нині організовують антиісламські та антиміграційні акції по всій Британії, не можуть говорити за інших і не представляють інтереси та цінності держави.
- Як відомо, 29 липня невідомий у Саутпорті напав на дитячий танцювальний клуб. Нападник убив трьох дівчаток і поранив ще 11. Після цього в місті спалахнули антиісламські протести – у зв'язку з появою інформації про походження нападника. При цьому юнак народився у Британії, а його зв'язку з терористами не встановили.
- Заворушення тривали декілька днів і супроводжувалися нападами на правоохоронців.
- Протести вийшли за межі Саутпорта. Ультраправі протестували і в Лондоні, де також відбулися сутички з поліцією. Правоохоронці затримали близько сотні мітингарів.