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Поліція Парижа розслідує атаку програми-вимагача на олімпійський об’єкт

У виставковому залі Grand Palais проводяться, зокрема, змагання з фехтуванням і тхеквондо.

Поліція Парижа розслідує атаку програми-вимагача на олімпійський об’єкт
Фото: Reuters

Французька поліція з кіберзлочинності розслідує атаку програми-вимагача на виставковий зал Grand Palais у Парижі. Там проводяться олімпійські змагання, зокрема з фехтуванням і тхеквондо.

Про це пише Reuters з посиланням на паризьку прокуратуру.

Кіберзлочинці атакували центральну комп’ютерну систему закладу, але інцидент не спричинив жодних збоїв в спортивних заходах.

Через систему, серед іншого, проходять дані 40 переважно невеликих музеїв, з якими пов’язаний зал.

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Радіо Franceinfo повідомило, що нападники вимагали сплати викупу протягом 48 годин, погрожуючи опублікувати отримані ними фінансові дані в Інтернеті, якщо вони не отримають невизначену суму грошей.

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