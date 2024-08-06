Поліція Парижа розслідує атаку програми-вимагача на олімпійський об’єкт

У виставковому залі Grand Palais проводяться, зокрема, змагання з фехтуванням і тхеквондо.

Французька поліція з кіберзлочинності розслідує атаку програми-вимагача на виставковий зал Grand Palais у Парижі. Там проводяться олімпійські змагання, зокрема з фехтуванням і тхеквондо.

Про це пише Reuters з посиланням на паризьку прокуратуру.

Кіберзлочинці атакували центральну комп’ютерну систему закладу, але інцидент не спричинив жодних збоїв в спортивних заходах.

Через систему, серед іншого, проходять дані 40 переважно невеликих музеїв, з якими пов’язаний зал.

Радіо Franceinfo повідомило, що нападники вимагали сплати викупу протягом 48 годин, погрожуючи опублікувати отримані ними фінансові дані в Інтернеті, якщо вони не отримають невизначену суму грошей.