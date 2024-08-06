Поліція Парижа розслідує атаку програми-вимагача на олімпійський об’єкт

Французька поліція з кіберзлочинності розслідує атаку програми-вимагача на виставковий зал Grand Palais у Парижі. Там проводяться олімпійські змагання, зокрема з фехтуванням і тхеквондо.
Про це пише Reuters з посиланням на паризьку прокуратуру.
Кіберзлочинці атакували центральну комп’ютерну систему закладу, але інцидент не спричинив жодних збоїв в спортивних заходах.
Через систему, серед іншого, проходять дані 40 переважно невеликих музеїв, з якими пов’язаний зал.
Радіо Franceinfo повідомило, що нападники вимагали сплати викупу протягом 48 годин, погрожуючи опублікувати отримані ними фінансові дані в Інтернеті, якщо вони не отримають невизначену суму грошей.
- У Франції розслідують погрози вбивством художньому керівнику церемонії відкриття Олімпіади у Парижі Томасу Жоллі.
- За кілька днів після церемонії відкриття Олімпіади Жоллі зазнав значних переслідувань через постановку під назвою "Свято", у якій група танцюристів і драг-виконавців зімітувала сцену, яка, на думку багатьох, схожа на "Таємну вечерю" Леонардо да Вінчі. Це викликало обурення з боку різних християнських груп, які звинуватили Жоллі в глузуванні з християнства.