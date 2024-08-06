У Молдові після укусу оси помер депутат

Юріє Пасат був членом партії президентки Маї Санду “Дія і солідарність” (PAS).

У Молдові через анафілактичний шок, викликаний укусами оси, помер депутат Юріє Пасат.

Про це повідомили у його партії.

Пасат був членом партії президентки Маї Санду “Дія і солідарність” (PAS).

Він був віцепрезидентом комісії з питань сільського господарства та харчової промисловості.

“З великою скорботою в серці повідомляємо про смерть нашого колеги, заступника Юріє Пасата, віце-президента комісії з питань сільського господарства та харчової промисловості. Смерть сталася сьогодні вранці через анафілактичний шок, викликаний укусами оси”, ‒ зазначили у політичній силі.