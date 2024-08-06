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Іран під час візиту Шойгу попросив у РФ системи ППО, постачання озброєння вже триває, ‒ NYT

Колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу зустрівся з новим президентом Ірану та командувачем Збройних Сил.

Іран під час візиту Шойгу попросив у РФ системи ППО, постачання озброєння вже триває, ‒ NYT
Колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу і командувач Збройних Сил Ірану Мохаммад Багері
Фото: EPA/UPG

Колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу прибув до Тегерану для зустрічі з іранськими посадовцями, які зробили запит Кремлю на надання Ірану систем ППО, пише New York Times.

Шойгу зустрівся з новим президентом Ірану Масудом Пезешкіяном і командувачем Збройних Сил Ірану Мохаммадом Багері, який очолює планування військових ударів по Ізраїлю. Шойгу також мав зустріч із секретарем Вищої ради національної безпеки Ірану.

“Візит Шойгу підкреслює тісний альянс між Іраном і Росією, який зміцнився після початку війни в Україні в 2022 році. Іран надав Росії військові безпілотники, і дві країни нещодавно завершили угоду про розширення військової та розвідувальної співпраці”, ‒ зазначає видання.

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Іранські ЗМІ повідомили, що Тегеран попросив у Москви передові системи протиповітряної оборони, готуючись до можливої війни з Ізраїлем.

Два джерела в іранській владі підтвердили NYT цей запит. Вони також розповіли, що Росія почала постачати передові радари та засоби протиповітряної оборони.

“Ми готові до повної співпраці з Іраном у регіональних питаннях”, – сказав Шойгу під час зустрічі.

Багері відповів, що відносини між їхніми країнами є “глибокими, довгостроковими та стратегічними” і лише розширяться за нового уряду Ірану. 

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