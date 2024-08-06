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Чоловік, який погрожував Камалі Гарріс вбивством, постав перед судом

ФБР вважає, що житель Вірджинії був автором майже 4,5 тисяч постів про насильство.

Чоловік, який погрожував Камалі Гарріс вбивством, постав перед судом
Камала Гарріс
Фото: ЕРА/UPG

В американській Вірджинії суд розпочав слухання справи щодо Франка Карільо, якого звинувачують у погрозах на адресу державних діячів, серед яких віцепрезидентка США Камала Гарріс.

Як пише CNN, в одній із соціальних мереж, що об'єднує праворадикалів, чоловік став автором 4 359 постів, в яких погрожував розправою президенту Джо Байдену, Камалі Гарріс, директору ФБР Крістоферу Рею та чиновникам з Аризони. 

Щодо кандидатки від Демократичної партії Карільо писав, що хоче "вирізати їй очі" і бажає "довгої смерті у муках". Чоловік також залишав ксенофобні коментарі, у яких заоховував протистояння з мусульманами. 

Під час затримання у чоловіка були вилучені дві одиниці вогнепальної зброї. Карільо визнав, що справді здійснював онлайн-заклики до насильства. 

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