Чоловік, який погрожував Камалі Гарріс вбивством, постав перед судом

ФБР вважає, що житель Вірджинії був автором майже 4,5 тисяч постів про насильство.

В американській Вірджинії суд розпочав слухання справи щодо Франка Карільо, якого звинувачують у погрозах на адресу державних діячів, серед яких віцепрезидентка США Камала Гарріс.

Як пише CNN, в одній із соціальних мереж, що об'єднує праворадикалів, чоловік став автором 4 359 постів, в яких погрожував розправою президенту Джо Байдену, Камалі Гарріс, директору ФБР Крістоферу Рею та чиновникам з Аризони.

Щодо кандидатки від Демократичної партії Карільо писав, що хоче "вирізати їй очі" і бажає "довгої смерті у муках". Чоловік також залишав ксенофобні коментарі, у яких заоховував протистояння з мусульманами.

Під час затримання у чоловіка були вилучені дві одиниці вогнепальної зброї. Карільо визнав, що справді здійснював онлайн-заклики до насильства.