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ЗМІ: Німеччина готується евакуювати своїх громадян з Лівану

Підставою для евакуації є можлива атака Ірану по Ізраїлю.

ЗМІ: Німеччина готується евакуювати своїх громадян з Лівану
Транспортний літак Airbus A400M злітає, завантажений технічними засобами допомоги, щоб летіти до Лівії, 2023 рік
Фото: EPA/UPG

Бундесвер готується провести масштабну евакуацію німецьких громадян на Близькому Сході.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Spiegel.

Зазначається, що підставою для евакуації є розвіддані, за якими, можливо, цього тижня Іран завдасть удару по Ізраїлю.

Також аналітики майже впевнені, що терористичне угрупування "Хезболла" розпочне з території Лівану масовану атаку на Ізраїль.

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Через це армія Німеччини планує почати порятунок німців з Лівану. Для цього ВПС Німеччини можуть використати транспортні літаки A400M. Як літаки, так і екіпажі вже кілька днів перебувають у стані готовності.

Очікується, що літаки можуть забирати німців у Бейруті, висаджувати їх на Кіпрі і знову повертатись до Бейруту.

За даними уряду Німеччини, в Лівані можуть перебувати понад 2 тис. німців, але МЗС Німеччини припускає, що ця кількість може бути більшою.

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