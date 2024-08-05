ЗМІ: Німеччина готується евакуювати своїх громадян з Лівану

Підставою для евакуації є можлива атака Ірану по Ізраїлю.

Транспортний літак Airbus A400M злітає, завантажений технічними засобами допомоги, щоб летіти до Лівії, 2023 рік

Бундесвер готується провести масштабну евакуацію німецьких громадян на Близькому Сході.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Spiegel.

Зазначається, що підставою для евакуації є розвіддані, за якими, можливо, цього тижня Іран завдасть удару по Ізраїлю.

Також аналітики майже впевнені, що терористичне угрупування "Хезболла" розпочне з території Лівану масовану атаку на Ізраїль.

Через це армія Німеччини планує почати порятунок німців з Лівану. Для цього ВПС Німеччини можуть використати транспортні літаки A400M. Як літаки, так і екіпажі вже кілька днів перебувають у стані готовності.

Очікується, що літаки можуть забирати німців у Бейруті, висаджувати їх на Кіпрі і знову повертатись до Бейруту.

За даними уряду Німеччини, в Лівані можуть перебувати понад 2 тис. німців, але МЗС Німеччини припускає, що ця кількість може бути більшою.